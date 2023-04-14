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الرياضي

تشيزني يعيش «الفزع»!

تشيزني يعيش «الفزع»!
14 ابريل 2023 11:03

تورينو (الاتحاد)

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شهدت مباراة يوفنتوس وسبورتينج البرتغالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، خروج حارس «السيدة العجوز» المتألق البولندي تشيزني الذي أنقذ كرات خطيرة عدة، في الدقيقة 44 من الشوط الأوّل، بعدما شعر بآلام في صدره، وبدا الدولي البولندي متعباً وأمسك بصدره قبل أن يغادر ويحل محله ماتيا بيرين.
وذكرت شبكة «دازون» للبث التدفقي أن تشيزني شعر «ببعض الخفقان».
وقال النادي عقب المباراة إن تشيزني لا يعاني من أي مشاكل خطيرة، كما طمأن الحارس الجماهير على حالته الصحية.
وأبلغ تشيزني محطة سكاي سبورت إيطاليا «أنا بخير، كنت قلقاً بعض الشيء، لكننا أجرينا كافة الفحوصات وكل شيء بخير، شعرت بالفزع، لم أتعرض لهذا من قبل كنت أتنفس بصعوبة وهذا ما أثار قلقي حقيقة.

 

 

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يوفنتوس
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