«البارسا» يهدد «مثلث الهجوم»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يسعى برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه في الصيف، وبوجه خاص على مستوى الهجوم، من أجل حل مشكلة قلة الأهداف التي سجلها الفريق هذا الموسم.

ويأتي النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس الأسماء المرشحة للانضمام إلى «البارسا»، ومعه الشاب البرازيلي فيتور روكي «18عاماً» مهاجم أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، والهداف الجابوني بيير- إيمريك أوباميانج لاعب تشيلسي، والذي سبق له اللعب لـ «البارسا» الموسم الماضي، ويتردد الحديث بقوة عن الثلاثي داخل أروقة النادي «الكتالوني». وأكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن النادي ربما يضطر إلى بيع مهاجم أو أكثر هذا الصيف، لتحسين الموقف المالي الحرج، وتجنب تجاوز «سقف الرواتب».

والشيء المؤكد أن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لن يقترب أحد منهما، وبقاؤهما مؤكد في «الكامب نو»، بينما ينصب الكلام على ثلاثة مهاجمين آخرين هم الإسبانيان أنسو فاتي وفيران توريس، والجناح البرازيلي رافينيا. وهناك تحفظات كثيرة على الأخير، نظراً لتذبذب مستواه هذا الموسم بصورة لافتة.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضاً مغرياً لبرشلونة ولنجم «السامبا» الذي سبق لـ «البلوز» أن دخل في منافسة ضارية مع «البارسا» من أجل ضمه في الصيف الماضي، إلا أن «البلاوجرانا» فاز بالصفقة نظراً لرغبة رافينيا في اللعب لبرشلونة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة على دراية باهتمام تشيلسي بالجناح البرازيلي، إلا أن خطط «الكتالوني» تسير أولاً في اتجاه تحديد العناصر الهجومية المطلوبة، وإن كان الوضع المالي الحالي للنادي قد يجبر الإدارة التضحية برافينيا وبيعه هذا الصيف.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية عن أن أوباميانج يقترب بالفعل من العودة إلى برشلونة، بعد أن قرر تشيلسي التخلص منه، ومعه لاعبون آخرون خلال «الميركاتو الصيفي»، ويأمل «البلوز» في الحصول على 10 ملايين يورو، مقابل الاستغناء عن خدماته. ورغم اهتمام إنتر ميلان الإيطالي أيضاً، بالحصول على خدمات أوباميانج، إلا أن النجم الجابوني يمنح الأولوية لبرشلونة، ولا مانع لديه أن يجلس احتياطياً للهداف البولندي ليفاندوفسكي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فيرونيكا بروناتي الأرجنتينية، أن عودة ميسي إلى نادي عمره برشلونة اقتربت كثيراً، وإنه سيكون برشلونياً في أول يوليو المقبل، وإن بعض التقارير الصحفية أكدت أن المفاوضات بدأت بالفعل بين إدارة برشلونة وممثلي ميسي بقيادة والده خورخي، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.