السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«البارسا» يهدد «مثلث الهجوم»!

«البارسا» يهدد «مثلث الهجوم»!
14 ابريل 2023 09:04

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«بيريز الريال» يطرح مفهوم «تجارة الأبطال»!
برشلونة وريال مدريد لتفادي مفاجآت خيتافي وقادش


يسعى برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه في الصيف، وبوجه خاص على مستوى الهجوم، من أجل حل مشكلة قلة الأهداف التي سجلها الفريق هذا الموسم.
ويأتي النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس الأسماء المرشحة للانضمام إلى «البارسا»، ومعه الشاب البرازيلي فيتور روكي «18عاماً» مهاجم أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، والهداف الجابوني بيير- إيمريك أوباميانج لاعب تشيلسي، والذي سبق له اللعب لـ «البارسا» الموسم الماضي، ويتردد الحديث بقوة عن الثلاثي داخل أروقة النادي «الكتالوني». وأكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن النادي ربما يضطر إلى بيع مهاجم أو أكثر هذا الصيف، لتحسين الموقف المالي الحرج، وتجنب تجاوز «سقف الرواتب».
والشيء المؤكد أن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لن يقترب أحد منهما، وبقاؤهما مؤكد في «الكامب نو»، بينما ينصب الكلام على ثلاثة مهاجمين آخرين هم الإسبانيان أنسو فاتي وفيران توريس، والجناح البرازيلي رافينيا. وهناك تحفظات كثيرة على الأخير، نظراً لتذبذب مستواه هذا الموسم بصورة لافتة.
وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضاً مغرياً لبرشلونة ولنجم «السامبا» الذي سبق لـ «البلوز» أن دخل في منافسة ضارية مع «البارسا» من أجل ضمه في الصيف الماضي، إلا أن «البلاوجرانا» فاز بالصفقة نظراً لرغبة رافينيا في اللعب لبرشلونة.
وقالت الصحيفة إن برشلونة على دراية باهتمام تشيلسي بالجناح البرازيلي، إلا أن خطط «الكتالوني» تسير أولاً في اتجاه تحديد العناصر الهجومية المطلوبة، وإن كان الوضع المالي الحالي للنادي قد يجبر الإدارة التضحية برافينيا وبيعه هذا الصيف.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية عن أن أوباميانج يقترب بالفعل من العودة إلى برشلونة، بعد أن قرر تشيلسي التخلص منه، ومعه لاعبون آخرون خلال «الميركاتو الصيفي»، ويأمل «البلوز» في الحصول على 10 ملايين يورو، مقابل الاستغناء عن خدماته. ورغم اهتمام إنتر ميلان الإيطالي أيضاً، بالحصول على خدمات أوباميانج، إلا أن النجم الجابوني يمنح الأولوية لبرشلونة، ولا مانع لديه أن يجلس احتياطياً للهداف البولندي ليفاندوفسكي.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فيرونيكا بروناتي الأرجنتينية، أن عودة ميسي إلى نادي عمره برشلونة اقتربت كثيراً، وإنه سيكون برشلونياً في أول يوليو المقبل، وإن بعض التقارير الصحفية أكدت أن المفاوضات بدأت بالفعل بين إدارة برشلونة وممثلي ميسي بقيادة والده خورخي، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

 

برشلونة
ليونيل ميسي
رافينيا
ليفاندوفسكي
أنسو فاتي
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©