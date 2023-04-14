ديوكوفيتش يتنازل عن حلم «الأساتذة 39»



مونت كارلو (رويترز)



تغلب الروسي دانييل ميدفيديف، على الألماني ألكسندر زفيريف، ليحجز مقعداً في دور الثمانية، ببطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة، بينما أطاح لورينتسو موسيتي بالمصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثالث.

وتأجل حلم ديوكوفيتش بتعزيز رقمه القياسي، بالفوز بـ «اللقب 39» في بطولات الأساتذة للتنس، بخسارته 4-6 و7-5 و6-4 على يد موسيتي.

وفي المواجهة السابقة التي جمعت بينهما على الملاعب الرملية، قلب ديوكوفيتش تأخره بمجموعتين، ليفوز في فرنسا المفتوحة 2021، لكن اللاعب الإيطالي انتفض هذه المرة، بعد خسارته المجموعة الأولى.

وواجه اللاعبان صعوبة في الفوز بأشواط الإرسال، في مباراة شهدت 15 كسرا للإرسال، لكن بدت الأمور تحت سيطرة ديوكوفيتش، بعد فوزه بالمجموعة الأولى بسهولة.

لكن موسيتي رفض الاستسلام ورفع المستوى، ليدرك التعادل بمجموعة لكل لاعب ويفرض مجموعة فاصلة.

ولم يؤثر توقف المباراة لفترة طويلة بسبب الأمطار على تألق موسيتي الذي استغل المستوى المتواضع الذي قدمه ديوكوفيتش على الإرسال ليتقدم في النتيجة ويحسم المباراة.

وقال موسيتي «أقاوم دموعي بصعوبة، لقد كانت مباراة طويلة جداً في ظروف ليست بالهينة، كانت الأجواء عاصفة بعض الشيء وباردة، أنا فخور بنفسي جداً، كانت التبادلات طويلة، ومعركة بدنية شاقة، التغلب على نوفاك أمر رائع بالنسبة لي، ويواجه موسيتي في الدور المقبل مواطنه سينر الذي تغلب على هوبرت هوركاتش.

وواصل ميدفيديف تألقه هذا الموسم بفوزه 3-6 و7-5 و7-6 على زفيريف في «المواجهة 14» التي تجمع بينهما.

وبعد شهر من فوزه على زفيريف في دور الستة عشر ببطولة إنديان ويلز، قلب ميدفيديف، الذي فاز بأربعة ألقاب على الملاعب الصلبة هذا الموسم، تأخره بمجموعة واحدة، ليفوز بالمواجهة الأولى التي تجمعه باللاعب الألماني على الملاعب الرملية.

وبعدما حسم المجموعة الأولى، تقدم زفيريف 5-4، وكان يرسل لحسم المباراة في المجموعة الثانية، لكن ميدفيديف «27 عاماً» كسر إرسال منافسه في الوقت المناسب، وفاز بثلاثة أشواط متتالية ليفرض مجموعة فاصلة.

وحقق ميدفيديف فوزه رقم 31 هذا الموسم، بعدما أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في شوط فاصل درامي بالمجموعة الثالثة.

وقال ميدفيديف «مباراة جنونية، كان يرسل مرتين لحسم المباراة، لكنها الأراضي الرملية، يمكنك العودة في النتيجة في أي لحظة».