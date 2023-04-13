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إشبيلية يعود من «مانشستر» بهدايا «النيران الصديقة»

إشبيلية يعود من «مانشستر» بهدايا «النيران الصديقة»
14 ابريل 2023 01:26

مانشستر (د ب أ) 

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خطف إشبيلية الإسباني تعادلاً مثيراً مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2/2، في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، الذي أقيم بملعب أولد ترافورد.
وسجل مارسيل سابيتزر الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و21، فيما سجل تايرل مالاسيا مدافع الفريق الإنجليزي هدف إشبيلية الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه.
وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تغلب يوفنتوس الإيطالي على سبورتنج لشبونة البرتغالي 1 / صفر. وسجل فيدريكو جاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 وضمن منافسات الدور ذاته، تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي 1 / 1.
وتقدم الفريق البلجيكي عن طريق فيكتور بونفاس في الدقيقة 51، قبل أن يدرك فلوريان فريتز التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 82.
وتقام مباريات الإياب من هذا الدور يوم الخميس المقبل.

إشبيلية
مانشستر يونايتد
يوروبا ليج
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