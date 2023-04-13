«العنابي» يعود بـ «نقطة» أمام «النواخذة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

حصد الوحدة «نقطة» التعادل أمام دبا الفجيرة 1-1، في اللقاء «المؤجل» من «الجولة 22» بدوري أدنوك للمحترفين، والذي أقيم على استاد دبا.

ونجح علاء الدين زهير في إدراك التعادل بهدف رأسي في الثواني الأخيرة، بعد أن تقدم دبا بهدف عن طريق جاجا في الدقيقة 47.

ورفض «العنابي» الخسارة التاريخية أمام دبا، وحافظ على آماله في المنافسة على اللقب، رغم التعادل، حيث بلغ «النقطة 42»، فيما فقد «النواخذة» نقطتين ثمينتين، مكتفياً بـ «نقطة»، ويصل إلى «النقطة 12»، ويحافظ على آماله في البقاء.

وسجل جاجا هدف «النواخذة»، إثر تمريرة رائعة من أوليفيرا، ولم يجد صعوبة في هز الشباك في الدقيقة 47، وحاول «العنابي» العودة إلى اللقاء للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب طوال الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة 82، طرد المدافع أحمد راشد، ليكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين.

وينتزع «العنابي» التعادل في الثواني الأخيرة، بعد أن أحرز علاء الدين زهير هدفاً في الدقيقة 98.