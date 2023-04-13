12 لاعباً يمثلون «ألعاب القوى» في «الملتقى الدولي»

أبوظبي (وام)

أكد علي حسن غزوان، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام باتحاد ألعاب القوى، اختيار 12 لاعباً من فئتي الناشئين والكبار للمشاركة في الملتقى الدولي بمدينة أنطاليا التركية غداً.

وتضم القائمة المشاركة محمد زيودي، ونواف حسن، وعبدالله مرزوق، فيصل مصطفى، وسلطان عبدالله، ومعاذ عبدالله، وأحمد الكعبي، وحسن الدهوري، وراشد القايدي، ويوسف البلوشي، وفهد مبارك وسالم البلوشي.

ويشارك اللاعبون الذين تم اختيارهم في فئات السرعة والحواجز والمطرقة، والوثب الطويل، والقرص، بعدما خضعوا لتدريبات متنوعة ومتكاملة خلال معسكرهم الفترة الماضية.

وأوضح غزوان أهمية المشاركة لصقل خبرات اللاعبين، وبناء قدراتهم، خاصة مع تواجد منتخبات قوية في الملتقى الدولي مثل تركيا والبحرين والبرتغال وتونس والجزائر وجورجيا وأذربيجان، بما يتماشى مع خطة الإعداد للمنتخب في المعسكر الحالي بتركيا، قبل المشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقررة في طشقند بأوزبكستان، من 24 أبريل الحالي إلى الأول من مايو المقبل.