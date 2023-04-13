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«سيارة الإسعاف» تضع ميدينا في حرج فرنسي

«سيارة الإسعاف» تضع ميدينا في حرج فرنسي
13 ابريل 2023 22:23

بوينوس أيرس (أ ف ب)

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اعتذر الأرجنتيني فاكوندا ميدينا مدافع لنس ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، عما بدر منه، حيث ادعى أنه سيرسل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان المتصدر في سيارة إسعاف، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات المرحلة 31.
وكتب ميدينا، عبر صفحته على تويتر «بالنسبة لتصريحاتي في مقابلة مع قناة أرجنتينية، أريد أن أوضح أنها مزحة وقد خرجت عن إطارها الحقيقي. لن أتصرف أبداً بهذه الطريقة مع زميل لي، وحتى أقل مع شخص أحترمه لأن ذلك لا يعكس قيمي إن كان كشخص أو كمحترف».
وأضاف ابن الـ23 عاماً قائلاً: «خالص اعتذاري عن سوء الفهم هذا».
ويتصدر سان جيرمان الترتيب متقدماً بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر لنس (69 مقابل 63) قبل المباراة بينهما على ملعب «بارك دي برينس» السبت.
وفي حديث أجراه مع قناة «سون أفيونيس تويتش» وأشارت إليه صحيفة «لو بارزيان»، ادعى الأرجنتيني أنه سيكون من الصعب مراقبة مواطنه ليونيل ميسي (35 عاماً)، لأنه يخشى أن يؤذيه.
وقال قلب الدفاع: «إذا قام بمراوغتي والابتعاد، فسآتي إليه لأحتضنه وأطلب منه أن يعانقني. سأقول له (شكراً على كأس العالم)»، في إشارة إلى إحراز ميسي للقب العالمي في مونديال قطر العام الماضي.
وبخلاف ميسي، أصرّ ميدينا على أنه لن يفعل الأمر ذاته مع مبابي الذي سجل ثلاثية منتخب بلاده أمام الأرجنتين 3-3، قبل الاحتكام إلى ركلات الجزاء في نهائي مونديال قطر (فازت الأرجنتين 4-2).
قال: «من الصعب مراقبته أيضاً، لكنكم تعرفونني. إذا مر مبابي من جانبي، فسيحتاج إلى سيارة إسعاف لاصطحابه».
كما دافع ميدينا عن ميسي الذي يتعرض لصافرات الاستهجان من قبل بعض جماهير سان جيرمان: «أنا لست غاضباً، لكن ماذا يمكنك أن تقول لهم. هم فرنسيون... لا ازدراء لأي شخص، إنها ثقافة أخرى. هم مختلفون. إذا أطلقوا صافرت الاستهجان ضد ميسي الذي سجل 14 هدفاً ومرر 14 كرة حاسمة، فماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟».

باريس سان جيرمان
مبابي
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