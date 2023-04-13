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الرياضي

الطابق السادس يكشف سر وفاة الإيطالية الشابة

الطابق السادس يكشف سر وفاة الإيطالية الشابة
13 ابريل 2023 22:20

إسطنبول(أ ف ب) 
توفيت لاعبة الكرة الطائرة الإيطالية جوليا إيتوما في تركيا، حيث خاضت مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطها من الطابق السادس بغرفتها بالفندق في إسطنبول، حسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وقال تلفزيون هابر تورك نقلاً عن الشرطة إنه تم فتح تحقيق في أسباب وفاة الرياضية الشابة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي تم نقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي.
وكانت جوليا إيتوما تدافع عن ألوان فريق إيجور جورجونتسولا نوفارا في بيدمونت (شمال غرب إيطاليا).
ووقعت الدراما بعد ساعات قليلة من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق إكزاسيباس التركي، والتي خسرها الفريق الإيطالي 0-3.
وتم العثور على جثتها في نحو الساعة 5:30 صباح الخميس، خارج الفندق على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، وفقًا لصحيفة ديلي صباح التركية.
وأظهرت كاميرات المراقبة بالفندق عودتها إلى غرفتها في الردهة، ويبدو عليها الاضطراب، نحو الساعة 23:00 مساء الأربعاء، بعد مكالمة هاتفية طويلة.
وذكرت القنوات التليفزيونية أن الفريق الإيطالي صدم جداً بهذا الحادث وشوهد وهو يغادر الفندق في وقت متأخر من الصباح.
وولدت إيتاما، وهي نيجيرية الأصل، في ميلانو وتوجت بلقب بطولة العالم ما دون 20 عاماً في 2021.

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