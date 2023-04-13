نجاح جماهيري لبطولة زايد في «إرث أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اختتمت بطولة زايد الرياضية لعام 2023 بنسختها الـ 26 في «إرث أبوظبي»، وجهة الضيافة والترفية الرائدة في العاصمة الإماراتية، بمشاركة أكثر من 683 رياضياً.

وحضر النسخة الحالية من البطولة آلاف المشاهدين من المقيمين والمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بأجواء البطولة وتشجيع فريقهم بكل حماس من المدرجات والمناطق المخصصة للمشاهدة، وتم توفير العديد من الألعاب والأنشطة والمرطبات للضيوف.

استضاف «إرث أبوظبي» في مرافقه الرياضية الحديثة البطولة التي تعود بعد غياب 3 سنوات بـ 5 رياضات متنوعة، حيث تنافس فيها العديد من الفرق الرياضية الموهوبة خلال أسبوعين مليئة بالحماس والنشاط.

وشملت البطولة منافسات في كرة القدم والملاكمة والبادل والرماية والسباحة، مع جوائز أكثر من 300 ألف درهم، حصل عليها أفضل الرياضيين في ختام البطولة، وتتويج الفرق الفائزة في بطولة كرة القدم للرجال والرماية التي أُقيمت في «إرث أبوظبي».

وتشمل الجوائز النقدية لكرة قدم الرجال والسيدات 24 ألف درهم للمركز الأول، و12 ألفاً للوصيف و5 آلاف للثالث، وبلغت جوائز الرماية 10 آلاف درهم للأول، 7 آلاف للثاني، و3 آلاف للثالث، أما البادل فبلغت الجوائز 5 آلاف درهم للأول، 3 آلاف للثاني، وألفي درهم للثالث، ويحصل الفائزون في الملاكمة على 5 آلاف درهم للمركز الأول لفئة الرجال، و2500 درهم للأول «فئة الشباب»، وحصل الفائزون في كرة القدم للأطفال والسباحة على ميداليات وكؤوس.

عن قائمة الفائزين في كرة القدم للرجال، ذهب المركز الأول إلى «سيلزباري» والثاني إلى «أكاديمية المستقبل» والثالث إلى «أرسنال»، وضمت قائمة الفائزين في كرة القدم للسيدات، نادي أبوظبي الرياضي «A» في المركز الأول، ونادي أبوظبي الرياضي «B» وصيفاً، فيما نال «وولفهاوندز» المركز الثالث.

وضمت قائمة كرة قدم الأطفال تحت سن 10 أعوام، «ريجينل سبورتس» وتحت سن 12 عاماً «فورزا». وفاز ببطولة الرماية علي مبارك عمر، وتبعه خالد حمد المنهالي وعلي غمران القبيسي. وفي «البادل» للفئة «B»، فاز توماس ديلرنجو وأشرام مرادي بالمركز الأول، وتبعه نافيد فهندز وهاني السعدي، وبوجدان ليفتشوك ومايك بيلوكور، وللفئة «C»، حصد بدر الياك وعبدالله الصيقل المركز الأول، وتبعه محمد الحمادي وخالد الحوسني وصيفاً، محمد آل علي، وعبدالله المري في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، حصلت خديجة ساني وحفصة ساني على المركز الأول، وكوري أورتيجا وإريكا بيناتي على المركز الثاني، وألما سيلينا وشما التميمي ثالثاً.

وشملت تتويج السباحة الفائزين الثلاثة الأوائل في الفئات الثمانية، وتم تتويج الفائزين في الفئات الـ 13 في الملاكمة والتي تشمل فئتي الشباب والرجال، وتم توزيع الجوائز النقدية على المراكز الأولى في كافة الفئات.

واستمراراً للنجاح الكبير، تعد البطولة منصة لمجتمع مزدهر من آلاف الرياضيين المحليين والعالميين، وأسست تكريماً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأب المؤسس لدولة الإمارات، نظراً لحبه وشغفه الكبير بالرياضة.

وأعربت شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي، عن سعادتها بالإعلان عن نجاح بطولة زايد الرياضية لعام 2023، وشكرت جميع المساهمين في الفعالية من رياضيين وشركاء ومشجعين. وأضافت أن البطولة حققت موقعاً ريادياً ملموساً، حيث شهدت على مدار أكثر من ربع قرن نجاحاً ملحوظاً ووفرت منصة للتميز الرياضي على مستوى الإمارات وخارجها، وقدمت تجربة قادرة على جذب أفراد المجتمع للقيام بالنشاطات الرمضانية من خلال تنظيم مسابقات رياضية في أجواء تنافسية وترفيهية.

وأشارت إلى أن النجاح الباهر للبطولة ألهم تنظيم بطولة البادل للمرأة الإماراتية في 9 أبريل، وفتح الملاعب للأطفال لممارسة رياضة كرة القدم والبادل بشكل شهري، مع إقامة بطولات رياضية للأطفال، وتم تسليط الضوء على زيادة المشاركة المجتمعية لجميع فئات المجتمع في الإمارات.

وختمت شيخة الكعبي أن بطولة زايد الرياضية حققت قيمة ملحوظة، وأنها تطمح لتعزيز المزيد من الأنشطة الرياضية والمشاركة المجتمعية في المستقبل.

وبدورها، قالت أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيسة كرة القدم النسائية ومن مؤسسي بطولة زايد للرياضة: سعداء بعودة البطولة، والتي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا، ولكن عادت البطولة مع التحديثات الكثيرة في النادي هذا العام، وكذلك نرى في هذه الفترة عودة الكثير من الفعاليات في الإمارات وليست فقط بطولة زايد الرياضية، ونشهد هنا تحديداً في أبوظبي مرحلة التعافي الحقيقية في نشر الرياضة في الإمارات.

وأضافت: أوجه رسالة شكر إلى الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، واعتبره الأب الروحي للبطولة، والذي أسس الكثير من الرياضات الأخرى، نتمنى الفوز للجميع ونتطلع إلى مشاركات كبيرة من خارج الدولة في السنة القادمة للبطولة، حيث شهدنا مشاركات كثيرة من دول عربية شقيقة مثل المغرب والجزائر وتونس، ودول أخرى مثل البرازيل وفرنسا وغيرها.