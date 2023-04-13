سان جيرمان ولنس.. قمة المتصدر والوصيف

باريس (أ ف ب)

ستحدّد مواجهة باريس سان جيرمان ولنس بشكل كبير معالم المشهد الختامي للدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يلتقي المتصدر ووصيفه بفارق ست نقاط السبت على ملعب «بارك دي برانس» في المرحلة الحادية والثلاثين.

تراجعت نتائج سان جيرمان، بطل الدوري ثماني مرات في آخر عشر سنوات، فخسر مرتين أمام رين وليون قبل فوزه الأخير على نيس، ليتقلص الفارق إلى ست نقاط مع لنس المنتشي بأربعة انتصارات متتالية.

تزامن ذلك مع تراجع مرسيليا، المرشح المنطقي لمنافسة سان جيرمان، إلى المركز الثالث نتيجة ثلاثة تعادلات في آخر مباريات، فبات على بعد ثماني نقاط من المتصدر ونقطتين من لنس.

ويبحث سان جيرمان، عن ضرب عصفورين بحجر واحد: قطع شوط كبير نحو الاحتفاظ بلقبه والثأر من لنس الذي أسقطه ذهاباً 3-1.

ولا يعيش فريق العاصمة فترة مزدهرة، فقد فتح خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، المزيد من الجراح بعد فشل قاري جديد.

إلى الإصابة القوية لمهاجمه البرازيلي نيمار والتي ستبعده حتى نهاية الموسم، توالت تقارير عن رحيل نجمه الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، وحتى هدافه وقائد المنتخب كيليان مبابي.

لكن مبابي «24 عاماً»، هداف مونديال قطر 2022، حيث حلت فرنسا وصيفة لأرجنتين ميسي، أكّد لقناة فرنسية بقاءه مع سان جيرمان: «أنا باريسي ومرتبط بعقد وبالتالي سأكون في صفوف باريس سان جرمان»، علماً أن عقده يمتد حتى 2025.

كما تشتت انتباه الفريق هذا الأسبوع مع نفي مدربه كريستوف جالتييه، المهدّد بالإقالة بعد الخروج القاري، توجيه ملاحظات تمييزية للاعبيه عندما كان مدربا لنادي نيس الجنوبي.

وصحيح أن لنس يحلم بلقب ثان في تاريخه بعد الأول في 1998، إلا أن الحلول في المركز الثاني يعني تأهله مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بدلاً من خوض الدور التمهيدي الثالث بحال حلوله ثالثاً.

بعد تراجع في المستوى خصوصاً في فبراير، وصل النادي إلى رقم قياسي خاص، بحصده 63 نقطة بعد 30 مباراة من الدوري.

اثر صعوده إلى الدرجة الأولى، حلّ فريق المدرب فرانك آيز مرتين في المركز السابع، لكن أهداف المهاجم البلجيكي لويس أوبندا، ومساهمات الحارس الكونغولي الأصل الفرنسي الجنسية بريس سامبا وقلب الدفاع النمساوي كيفن دانسو رفعته إلى مكانة لافتة. بأهدافه ال15، أصبح أوبندا أول لاعب من لنس يبلغ هذا الرقم منذ العاجي روجيه بولي في موسم 1994.

وفيما يخوض لنس المباراة المرتقبة خارج قواعده، ساهمت نتائجه على أرضه بموقعه الحالي في الترتيب، إذ فاز 13 مرة في 15 مباراة على ملعب «فيليكس بولارت-ديليليس»، وهو أفضل رصيد لناد بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

يشرح دانسو عن ملعبه «هو المكان المفضّل بالنسبة إلى. الجماهير والأجواء الرائعة تمنحنا دفعة إضافية. هو قلعة ونشعر بالارتياح هنا».

لكن لنس، الأقل خسارة في الدوري (3) وصاحب أقوى دفاع «22 مقابل 29 لسان جيرمان ومرسيليا»، يتعيّن عليه تحسين رصيده خارج ملعبه، حيث أهدر الكثير من النقاط في ثمانية تعادلات، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري في هذا الإطار، أقل ب13 من نقطة مرسيليا، الأفضل خارج ملعبه هذا الموسم.

ويستقبل مرسيليا الثالث تروا الثامن عشر والمهدّد بالهبوط الأحد، وعينه على موناكو الرابع والبعيد عنه ثلاث نقاط الذي سيلحق به موقتاً بحال فوزه قبل ثلاث ساعات على لوريان العاشر.