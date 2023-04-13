صراع رباعي على كأس رئيس الدولة للجو جيستو



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة منافسات الدور النهائي لكأس رئيس الدولة للجو جيتسو لفئتي الناشئين (تحت 16 عاما)، والشباب (تحت 18 عاما)، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وكان الدور التمهيدي قد انطلق الأسبوع الماضي وأسفر عن تأهل ناديا العين والوحدة إلى النهائي والمنافسة على لقب فئة الناشئين، فيما تمكن ناديا بني ياس والجزيرة من التأهل إلى نهائي الناشئات، أما على صعيد فئة الشباب فقد نجح ناديا العين وبني ياس من التأهل لنهائي البنين والبنات والمنافسة على اللقب.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو بالنجاح الذي تحققه البطولة على المستويات كافة، منوها بالمشاركة المتميزة للأندية وبالحضور الجماهيري الكبير في مدرجات البطولة، والدقة والاحترافية العالية في التنظيم لاخراج الحدث بهذا المستوى المتميز.

ويقول: «بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو مسابقة محلية لكنها توازي أكبر البطولات الدولية من حيث الأهمية، نظرا للمشاركة المشهودة لنخبة اللاعبين المحترفين من أندية وأكاديميات الدولة، وتواجد عدد كبير من نجوم المنتخب الوطني، الأمر الذي يكسب المنافسات الندّية والتشويق».

وعبّر عن سعادته بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين في البطولة لهذا الموسم، مؤكدا أن الأندية التي تمكنت من التأهل إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب في الفئات المختلفة حصدت نتائج عملها الجاد خلال الأشهر الماضية، واستثمارها الأمثل فيما تملكه من لاعبين مؤهلين للمنافسة على أرفع المستويات، وهذا يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تعتمد على المواهب وجودتها، والبطولة كانت ولا تزال رافدا أساسيا لأبرز اللاعبين والنجوم القادرين على اعتلاء منصات التتويج العالمية.

وتستكمل يوم السبت المقبل منافسات الدور النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة بفئتي الأشبال تحت 14 عاما والكبار.

وتمكن ناديي العين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حجز موقعيهما في النهائي لفئة الأشبال/ بنين/ والمنافسة على اللقب. أما على صعيد فئة البنات، فقد تأهل بني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى النهائي. وعلى صعيد فئة الكبار تأهل العين وبني ياس لنهائي فئة الرجال. والوحدة وبني ياس إلى نهائي فئة السيدات.