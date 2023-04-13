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الرياضي

استاد محمد بن زايد يحتضن «سوبر» الزمالك والأهلي

استاد محمد بن زايد يحتضن «سوبر» الزمالك والأهلي
13 ابريل 2023 15:21

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة استاد محمد بن زايد، في العاصمة أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2021 - 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري، مع الأهلي بطل الكأس يوم 5 مايو المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، وتشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022، باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بـ «ثنائية»، ضمن أجواء احتفالية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.
وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: تمثل المباراة المرتقبة استمراراً لخطط مجلس أبوظبي الرياضي، في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يعزز من خطط المجلس الطموحة، في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة التي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية.
ورحب العواني باستضافة استاد محمد بن زايد المعلم المعماري المتميز والاستثنائي والمتفرد، والذي يوفر لعشاق المستديرة زوايا رؤية متميزة تجعلهم في قلب الحدث.
وقال العوان: فخورون باحتضان السوبر المصري مجدداً، بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الـماضية، ونرحب بقطبي الكرة المصرية هنا في العاصمة أبوظبي، متمنين أن يقدم الفريقان ما يليق بسمعة الكرة المصرية الناصعة، ضمن أجواء كرنفالية واحتفالية.
وأقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات باستاد هزاع بن زايد في أكتوبر 2015، وفاز الأهلي 3-2، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني خلال فبراير 2017 وفاز الزمالك 3-1 بركلات الترجيح، وفي يناير 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018، وفاز الأهلي بهدف، وفي فبراير 2020، استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، وفاز «الأبيض» 4-3 بركلات الترجيح، وفي أكتوبر 2022، أقيمت المباراة للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي، في كأس السوبر، على استاد هزاع بن زايد بالعين، وفاز «الأحمر» بهدفين.

الإمارات
أبوظبي
استاد محمد بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
الأهلي المصري
الزمالك المصري
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