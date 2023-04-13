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الوصل.. «مطاردة العقدة»

الوصل.. «مطاردة العقدة»
13 ابريل 2023 15:17

 مراد المصري (دبي)

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يصطدم طموح الوصل في التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمباراة قوية أمام العين، في استاد هزاع بن زايد، وهو الملعب الذي عاند «الإمبراطور» في اللقاءات التسعة السابقة أمام «الزعيم» في مختلف المسابقات.
ومنذ افتتاح استاد هزاع بن زايد بمدينة العين عام 2014، التقى الفريقان في 9 مناسبات، حقق العين 7 انتصارات مقابل تعادلين، بداية من 5 انتصارات متتالية في دوري المحترفين، بواقع 2-صفر «سبتمبر 2014»، و3-صفر «يناير 2016»، و2-1 «ديسمبر 2016»، و5-1 «مايو 2019»، و5 -صفر «فبراير 2020»، والتعادل 1-1 في مارس 2021 في الدوري، والتعادل 3 - 3 في كأس رابطة المحترفين في أبريل 2022، ثم انتزع العين الفوز
2-3 في الشهر نفسه بالدوري، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في ديسمبر الماضي في الدوري.
وخلال المواجهات التي أقيمت بين العين والوصل على استاد هزاع بن زايد، سجل «البنفسج» 25 هدفاً، مقابل 9 أهداف لـ «الفهود».
كما أن الوصل تعرض للخسارة أمام الوحدة في الاستاد نفسه، ضمن نهائي كأس رابطة المحترفين خلال مارس 2018.
وإجمالاً فإن آخر فوز للوصل على العين بملعبه، يعود إلى 14 عاماً، عندما حقق «الفهود» الفوز 3-1 في ديسمبر 2009 في الدوري، وأقيمت المباراة على استاد خليفة بن زايد.
ويأمل الوصل أن تكون المواجهة العاشرة مع العين بداية انتصاراته باستاد هزاع بن زايد، ويتسلح بنسبة الحضور الجماهيري المتساوية بواقع 50% من المدرجات لكل فريق، إلى جانب تطور المستوى الفني هذا الموسم، كما أنه يدرك أن الانتصار يمنحه بطاقة التأهل سعياً لإنهاء الموسم بلقب غالٍ ينشده عشاق «القلعة الصفراء».

كأس رئيس الدولة
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