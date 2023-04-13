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عجمان.. «سر الخلطة»

عجمان.. «سر الخلطة»
13 ابريل 2023 15:09

 
دبي (الاتحاد)

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تترقب جماهير عجمان «ضربة بداية» مباراة فريقها أمام الشارقة يوم الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، من أجل تعويض «خسارة الذهاب» والعبور إلى «النهائي الغالي». ويدفع الصربي جوران مدرب «البرتقالي» بكل أوراقه في اللقاء، خاصة «الرباعي» علي مدن وفراس بالعربي وبريستيج مبونجو ووليد أزارو، بعدما نجح في عمل «توليفة» بين اللاعبين الأربعة، وتحولهم إلى مصدر قوة «البركان» في كل المباريات، والتي أسهمت في أن الفريق لم يخسر في آخر 5 مباريات بالدوري، بالإضافة إلى قدرة الفريق على العودة في النتيجة، حال تقدم المنافس عليه، مما يعني أن جوران يملك «خلطة برتقالية» رائعة وبفضلها يحقق الفريق نتائج رائعة في الدوري والكأس. 
ويجهز جوران كلاً من بلال يوسف وعصام فايز الذي يعيش التألق مع الفريق لمهام أخرى، منها إيقاف تقدم وسط «الملك»، بجانب الاندفاع خلف «الرباعي»، فضلاً عن الأدوار الهجومية لكل من ميرال وعبدالله صالح في الكرات الركنية.
وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن عجمان جاهز بكل لاعبيه للمباراة، ونفكر في الفوز رغم قوة الشارقة، وما يضمه من لاعبين متميزين، والمواجهة صعبة، والفرص متساوية، وفريقنا قادر على تعويض فارق الهدف والصعود إلى النهائي، مشيراً إلى أن المباراة تختلف عن الدوري، وتحتاج تركيزاً عالياً، والشارقة متخصص في مثل هذه البطولات، إلا أن «البرتقالي» قادر على التعويض وإسعاد جماهيره، بعد الفوز الكبير على الوصل في المباراة الأخيرة، والذي يمثل دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين.
وأضاف أن الحارس علي الحوسني سيكون جاهزاً، وضمن التشكيلة الأساسية في المباراة، بعد علاجه من «الكدمة» التي لحقت به في مباراة الوصل، وننتظر جماهيرنا في المدرجات لتحفيز اللاعبين على الفوز.

كأس رئيس الدولة
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الشارقة
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