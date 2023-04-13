الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العين.. «الحذر من الخدعة»

العين.. «الحذر من الخدعة»
13 ابريل 2023 15:04

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
تدشين التقاطع العلوي لطريق أبوظبي- العين (E22)
مسالخ العين ترفع جاهزيتها لعيد الفطر المبارك


حذر الجهاز الفني للعين بقيادة الأوكراني ريبروف لاعبي «الزعيم»، من التهاون في المواجهة المرتقبة مساء الجمعة أمام الوصل، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.
وشدد ريبروف خلال المحاضرة الأخيرة للفريق، على ضرورة «اليقظة والحذر»، والتحلي بالروح القتالية العالية، والعمل على استغلال الفرص التي تتاح للاعبين على مدار الشوطين أمام المرمى، وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، خاصة «اللمسة الأخيرة».
ويركز تحذير ريبروف على ضرورة عدم الانخداع بسقوط الوصل أمام عجمان 2-4، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة كشفت ثغرات دفاعية كبيرة في أداء «الفهود»، حيث عمل الجهاز الفني للعين على تحليل أداء الضيوف، للوقوف على مواطن القوة والضعف، على أمل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأغلى، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف، ويحتاج العين إلى الفوز بأي نتيجة من أجل أن يحجز إحدى بطاقات الصعود إلى المباراة النهائية.
من جانب آخر، طالب لاعبو «الزعيم» جماهير الفريق، بضرورة الحضور بكثافة إلى مدرجات الملعب في المباراة المرتقبة مساء اليوم، وتقديم الدعم لـ «الزعيم»، على أمل حصد الفوز وحسم بطاقة التأهل.
من جهته أكد وليد سالم حارس العين السابق، ثقة الجميع في لاعبي الفريق، وقدرتهم على تقديم مستوى أداء متميز في المباراة المرتقبة، مشيراً إلى أن العين استعاد كامل عافيته خلال الدور الثاني، ولا يقلل الخسارة أمام النصر، ثم التعادل مع شباب الأهلي من قيمة استعادة الفريق لكفاءته الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن الفريق يملك القدرة على القتال في جبهات عدة، كما أن المنافسة على البطولات والألقاب ما زالت متاحة، بما فيها «دوري أدنوك للمحترفين».

المصدر: رويترز
كأس رئيس الدولة
العين
الوصل
ريبروف
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©