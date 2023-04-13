العين.. «الحذر من الخدعة»

معتز الشامي (دبي)



حذر الجهاز الفني للعين بقيادة الأوكراني ريبروف لاعبي «الزعيم»، من التهاون في المواجهة المرتقبة مساء الجمعة أمام الوصل، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وشدد ريبروف خلال المحاضرة الأخيرة للفريق، على ضرورة «اليقظة والحذر»، والتحلي بالروح القتالية العالية، والعمل على استغلال الفرص التي تتاح للاعبين على مدار الشوطين أمام المرمى، وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، خاصة «اللمسة الأخيرة».

ويركز تحذير ريبروف على ضرورة عدم الانخداع بسقوط الوصل أمام عجمان 2-4، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة كشفت ثغرات دفاعية كبيرة في أداء «الفهود»، حيث عمل الجهاز الفني للعين على تحليل أداء الضيوف، للوقوف على مواطن القوة والضعف، على أمل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأغلى، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف، ويحتاج العين إلى الفوز بأي نتيجة من أجل أن يحجز إحدى بطاقات الصعود إلى المباراة النهائية.

من جانب آخر، طالب لاعبو «الزعيم» جماهير الفريق، بضرورة الحضور بكثافة إلى مدرجات الملعب في المباراة المرتقبة مساء اليوم، وتقديم الدعم لـ «الزعيم»، على أمل حصد الفوز وحسم بطاقة التأهل.

من جهته أكد وليد سالم حارس العين السابق، ثقة الجميع في لاعبي الفريق، وقدرتهم على تقديم مستوى أداء متميز في المباراة المرتقبة، مشيراً إلى أن العين استعاد كامل عافيته خلال الدور الثاني، ولا يقلل الخسارة أمام النصر، ثم التعادل مع شباب الأهلي من قيمة استعادة الفريق لكفاءته الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن الفريق يملك القدرة على القتال في جبهات عدة، كما أن المنافسة على البطولات والألقاب ما زالت متاحة، بما فيها «دوري أدنوك للمحترفين».