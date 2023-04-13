الشارقة.. «سيناريوهات جاهزة»



علي معالي (الشارقة)



استعد الروماني كوزمين مدرب الشارقة، لكل السيناريوهات في لقاء فريقه أمام عجمان يوم الجمعة، ضمن نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن بينها «ركلات الترجيح»، لأنه إذا نجح «البرتقالي» في الفوز بهدف يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، وهو ما جعل كوزمين يقوم بتدريب لاعبيه على ذلك، تحسباً لأن تصل المباراة إلى هذه المرحلة.

وطلب كوزمين من اللاعبين الالتزام التام بخطة المباراة التي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم.

وهناك العديد من المهام وضعها مدرب الملك، منها تكليف «الثنائي» شاهين عبدالرحمن ومانولاس بالحد من خطورة فراس بالعربي ووليد أزارو، مع التأكيد على طرفي الملعب، سواء خالد الطنحاني أو الحسن صالح ومعهما ميلوني، بعدم التقدم بصورة مستمرة والالتزام بالمطلوب منهم.

وهناك دور مهم للاعبي الارتكاز محمد عبدالباسط وماجد راشد للسيطرة مع منطقة الوسط، وقيام بيانيتش بتمويل المهاجمين بالكرات التي تهدد مرمى «البرتقالي»، على أن يكون هناك أيضاً دور بارز للغيني عثمان كمارا، في ظل الاعتماد عليه في الفترات الأخيرة بصورة أساسية، في ظل المستوى الجيد والجهد الذي يقدمه كمارا، ولن يجازف كوزمين بإشراك أي لاعب يعاني من شبه إصابة، لأن المباراة تحتاج إلى لاعبين في كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية، خاصة أن كايو لوكاس ودجانيني كانا يعانيان من عدم اكتمال الشفاء خلال الفترات الماضية، ولكنهما حالياً تحت تصرف المدرب بحسب الحاجة إلى جهودهما خلال اللقاء.

ويدرك كوزمين أهمية المباراة بالنسبة له شخصياً، من منطلق أنها مصيرية لـ «الملك» الذي ابتعد عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن أضاع الشارقة العديد من النقاط في الجولات الحاسمة للبطولة، وأصبح كل الاهتمام هو كيفية التتويج بلقب الكأس، حفاظاً على ماء وجه «الملك» هذا الموسم.