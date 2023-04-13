«تحليق» بنزيمة و«تطبيق» ميسي!

عمرو عبيد (القاهرة)

رغم هزيمة تشيلسي «الموجعة» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إلا أن الصحف الإنجليزية تسابقت مع نظيرتها الإسبانية في الإشادة بـ«الخطير» كريم بنزيمة، حيث قالت «ديلي ميل» إن المهاجم الفرنسي «حصد ما زرع» أمام «البلوز»، وأن هدفه الـ20 في شباك الفرق الإنجليزية سيُجبر المدرب لامبارد على تسلق جبل شاهق في مباراة الإياب، إذا أراد تحقيق «المفاجأة»، وترى «ستار سبورت» أن بنزيمة دفع لامبارد نحو «الظلام الدامس» بعدما أثبت الاختبار نجح «الريال» وفشل «البلوز».

ووضعت «ستار سبورت» صورة بنزيمة مُحلقاً في الهواء بعد افتتاحه أهداف تلك الليلة، وكتبت إن الفرنسي عاقب تشيلسي ومدربه بقسوة، ولم يختلف الأمر لدى صحيفة «الجارديان» التي تصدر غلافها صورة مهاجم «الملكي» محتفلاً بهدفه بجوار زميله فينيسيوس جونيور، وعنونتها بـ«أزمة كبرى» تسبب فيها الريال للفريق اللندني، وأكدت أن بنزيمة ورفاقه وجهوا «ضربة قاضية» إلى كتيبة تشيلسي «بـ10 لاعبين»، ليواجه الأخير «شبح الخروج»!

واهتمت «ليكيب» كعادتها بتألق مواطنها مع «العملاق الإسباني»، وقالت إن بنزيمة يسير في طريق النجاح مع «الريال»، بعدما قاده للاقتراب من «مربع الذهب القاري» عقب مباراة الذهاب أمام «البلوز»، وتعتقد «آس» أن الفريق قطع «خطوة عملاقة» نحو نصف النهائي بفضل بنزيمة وأسينسيو، فيما وصفت فينيسيوس بـ«كابوس لندن»، في حين اكتفت «ماركا» بالقول إن هذا الفوز جيد و«مطمئن» قبل لقاء الإياب.

ورغم التنويه الخاطف للصحافة الكتالونية عن فوز الريال، إلا أنها كالعادة سارت في اتجاه بعيد تماماً، حيث كتبت «سبورت» عن تطبيق ودراسة تشافي لـ«معادلة فنية خاصة»، تضمن الاستفادة الكاملة من «الأسطوري» ميسي حال عودته المرتقبة إلى برشلونة في الموسم المقبل، وأكدت الصحيفة أن المدرب يملك بالفعل دراسة «تكتيكية» جاهزة لكيفية وضع «البرغوث» داخل المنظومة الهجومية للكتيبة الحالية، خاصة في ظل التساؤلات حول كيفية اندماج «ليو» مع العناصر الجديدة عقب رحيله منذ عامين، وكيف يُمكن الاحتفاظ بأسلوب الضغط العالي والتوافق مع ليفاندوفيسكي والمركز الذي سيشغله!

«سبورت» أكدت أن تشافي يملك الحل بالفعل وأن الفريق سيحقق قفزة نوعية في وجود ميسي، الذي سيُغيّر تركيبة خط الوسط إلى 4 لاعبين في شكل «مُعيّن»، وليس «مربع» حسب وصفها الفني، إذ سيكون ميسي صانع ألعاب بـ«هدف مزدوج» يُمكن الفريق من تحسين جودة التمريرات المفتاحية إلى المهاجمين، وكذلك المحافظة على تكتيك «الاستحواذ» في خط الوسط، وبذلك يحل تشافي حسب خطته نقاط الضعف الممثلة، في قلة الأهداف وخفوت التأثير في الثلث الهجومي والتسرع في تداول الكرة بخط الوسط، وبذلك يُمكن أن يلعب دي يونج في عمق خط الوسط خلف جافي وبيدري، وأمامهما ميسي خلف الثنائي «ليفا» وديمبيلي، وحسب «فكرة تشافي»، فإنه سيضاهي ما قام به المنتخب الأرجنتيني في «المونديال»، بعدم تكليف ميسي بكثير من مهام الضغط والدفاع، تاركاً الأمر لزملاء خط الوسط.