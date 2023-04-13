جوندوجان محذراً: المهمة لم تُحسم بعد

برلين (د ب أ)

شدد الألماني إلكاي جوندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على أن فريقه لم يحسم بعد تأهله للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه الكبير على بايرن ميونيخ الألماني.

وتغلب مانشستر سيتي 3/ صفر على ضيفه بايرن، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وصرح جوندوجان في مقابلة أجراها مع مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية نشرت اليوم الخميس: «هذا بالضبط الخطأ الذي لا ينبغي أن نرتكبه الآن.. أن نبدأ بالفعل في التفكير في نهائي البطولة في إسطنبول بعد الفوز 3/ صفر. هذه المواجهة لم تُحسم بالتأكيد».

ويمتلك مانشستر سيتي حظوظاً وفيرة للصعود للمربع الذهبي في دوري الأبطال، قبل خوض مباراة الإياب في مدينة ميونيخ الألمانية يوم الأربعاء المقبل، حيث يكفيه الخسارة بفارق هدفين على ملعب أليانز أرينا لمواصلة مشواره في البطولة.

ويحلم الفريق السماوي بالتتويج بالثلاثية «الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال» خلال الموسم الحالي، لكن جوندوجان حذر من عدة وقائع لـ«الريمونتادا التي لم يكن يتوقعها أحد» في المواسم القليلة الماضية بالمسابقة القارية.

وقال اللاعب الألماني المخضرم: «نحن الآن في منتصف أبريل ولا يزال بإمكاننا الفوز بثلاثة ألقاب مهمة، لكن هذا ربما ينتهي في غضون أسابيع قليلة». وصعد مانشستر سيتي للدور قبل النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يحتل الفريق المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال «المتصدر»، علماً بأن فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا ما زال يمتلك مباراة مؤجلة. ويرى جوندوجان أن مفتاح الفوز الكبير على بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب يعود لـ«المستوى المتميز للغاية» لدفاع الفريق.

أوضح لاعب سيتي «بايرن لم يكن سيئاً على المستوى الهجومي، لكن من حيث المبدأ لم يرتكب لاعبونا أخطاء. جعلوا هذا الفوز ممكناً. وعلى المستوى الهجومي لدينا الكفاءة والخبرة الكافية لتسجيل الأهداف».