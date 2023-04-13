أجانب «النمور» ينتظرون تقرير المصير



فيصل النقبي (كلباء)



تناقش اللجنة الفنية بشركة كلباء لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، العديد من الملفات المهمة للفريق الأول، خاصة تجديد عقود اللاعبين الأجانب وبعض المواطنين.

وحسمت الشركة مصير المدرب فرهاد مجيدي الذي يستمر مع الفريق للموسم المقبل، بعد تجديد عقده، ويبدو الغموض في ملف الأجانب الذي لم يحسمه النادي إلى الآن، ولم تقرر الإدارة مصير الأجانب الخمسة بالاستمرار من عدمه، انتظاراً لوضوح الرؤية في نهاية الموسم.

ويقدم «النمور» موسماً جيداً، حيث وصل إلى «29 نقطة» في «22 جولة»، وسجل الأجانب 16 هدفاً من بين 29 هدفاً للفريق بالدوري.