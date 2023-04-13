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لامبارد يتحدى الريال بأشياء خاصة

لامبارد يتحدى الريال بأشياء خاصة
13 ابريل 2023 14:33

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يعتقد فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن بإمكان لاعبيه الصعود للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارة الفريق اللندني صفر/ 2 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية. 

وتعهد لامبارد ب«أشياء خاصة يمكن أن تحدث بمباراة الإياب في ملعب ستامفورد بريدج».
وعانى تشيلسي من النقص العددي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد أمس الأربعاء، عقب طرد بن تشيلويل في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
وعقب تسجيل الريال هدفين بوساطة كريم بنزيمة وماركو أسينسيو، أصبح يكفي الفريق الإسباني الخسارة بفارق هدف وحيد أمام تشيلسي في لقاء العودة، الذي يجرى بالعاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء القادم.
ورغم ذلك، يثق لامبارد من أن فريقه لديه ما يلزم لتغيير الأمور، مشيراً إلى أن لاعبيه بحاجة لإعادة اكتشاف إيمانهم بأنفسهم وبكفاءتهم.
وتحدث لامبارد لمحطة «بي تي سبورت» عقب اللقاء، حيث قال: «إنني فخور بالرجال العشرة. رغم النقص العددي الذي عانينا منه، لم يتمكنوا من تسجيل أهداف أخرى. هناك بعض الأشياء الجيدة، لكن النتيجة هي الحقيقة». 

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وكشف لامبارد: «قلت للاعبين في غرفة تبديل الملابس، يمكن أن تحدث أشياء خاصة في ستامفورد بريدج. إنهم فريق جيد للغاية، لكن ينبغي علينا أن نثق بأنفسنا». 

وتابع: «لقد كانت فترة صعبة بالنسبة لهم. هناك القليل من الافتقار إلى الثقة بأنفسهم. أعتقد أنه يتعين على اللاعبين فهم مدى روعتهم وما يمكنهم القيام به». أشار المدرب الإنجليزي الشاب: «ربما نفتقر قليلاً إلى هذه الثقة بالنفس، الأسبوع المقبل سيكون معركة بالنسبة لنا. هناك بعض العقليات حيث يجب علينا أن نتمتع بإيجابية أكثر». 

وأوضح لامبارد «لقد شاركت في تلك الليالي في ستامفورد بريدج. لكننا نتطلع للقاء الأسبوع المقبل الآن، أشعر بخيبة أمل من النتيجة، (لكن) سوف نستمر في المضي قدماً». وكان لامبارد سجل هدفا شهيراً خلال فوز تشيلسي 4/ 1 على نابولي الإيطالي في إياب دور ال16 لدوري الأبطال عام 2012، خلال رحلة الفريق الأزرق للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى.

لامبارد
تشيلسي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
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