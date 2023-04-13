الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اجتماعات «بافارية» لمناقشة «واقعة ماني ساني»

اجتماعات «بافارية» لمناقشة «واقعة ماني ساني»
13 ابريل 2023 14:31

برلين(د ب أ)

التقى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، وذلك من أجل مناقشة ما أثير عن وجود شجار بين ساديو ماني وليروي ساني، لاعبي بايرن، عقب خسارة الفريق صفر/ 3 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت محطة «سبورت 1» التلفزيونية.
وكشفت المحطة أن كان وصالح حميديتش التقيا مساء أمس الأربعاء لمناقشة اتخاذ عقوبات محتملة ضد ماني. 

أخبار ذات صلة
ماني مستمر مع البايرن رغم «معركة ساني»
أرسنال يحلم بالعودة للانتصارات والسيتي لتشديد الخناق

وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن يصدر بايرن بياناً رسمياً بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكن من المتوقع أن يتم طرح الموضوع أيضاً خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده توماس توخيل، مدرب الفريق، غداً الجمعة وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية، وكذلك محطة «سبورت 1» إلى أن ماني قام بضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما، كما أوضحت تقارير أيضاً أن الثنائي نشب بينهما خلافاً داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة. 

وكان ساني متواجداً في القائمة الأساسية لبايرن في اللقاء، الذي أقيم بملعب «الاتحاد»، فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.
وأصبح بايرن على مشارف الخروج من دوري الأبطال، حيث يتعين عليه الفوز بفارق يزيد على 3 أهداف على نظيره الإنجليزي في لقاء الإياب، الذي يجرى الأسبوع المقبل بملعب أليانز أرينا، إذا أراد التأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية التي توج بها 6 مرات. 

 

 

ساديو ماني
ليروى ساني
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©