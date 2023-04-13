بيولي: الآن يمكننا الذهاب إلى نابولي بثقة

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يرى ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أن فريقه لم يستفد بشكل جيد من النقص العددي الذي عانى منه ضيفه ومواطنه نابولي، في مباراتهما بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب ميلان على نابولي، بهدف أحرزه نجمه الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، فيما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه فرانك أنجويسا في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.

وشدد بيولي على أن فريقه لم يضمن بعد التأهل للدور قبل النهائي للبطولة التي توج بها 7 مرات، مشيراً إلى أن نابولي قادر على قلب الأمور في مباراة الإياب، التي ستجرى بملعبه يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل ميلان 7 مرات للأدوار التالية خلال آخر 9 مواجهات، حقق خلالها الفوز في جولة الذهاب بمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا. وقال بيولي في تصريحات أدلى بها لشبكة «أمازون برايم»: «بدأ نابولي المباراة بشكل أفضل منا، بدأنا بشكل سيء في البداية، لقد كانوا أكثر شراسة».

أضاف بيولي: «بمرور الوقت ظهرنا بشكل أفضل مباراة، ونأسف لعدم الاستفادة من التفوق العددي في المراحل الأخيرة من اللقاء».

وأوضح مدرب ميلان: «هذه النتيجة تمنحنا فرصة للتأهل للمربع الذهبي. ولكن لا توجد نتيجة تضمن لك الصعود للدور المقبل».

وأشار بيولي: «الآن سوف نذهب إلى نابولي بثقة وتركيز، وندرك الصعوبات التي سوف نواجهها».

وأصبح يكفي ميلان التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تجرى على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، من أجل استمرار مشواره في البطولة القارية. وباتت هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها نابولي من ميلان هذا الموسم، من إجمالي 5 هزائم تعرض لها فريق الجنوب الإيطالي بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وأصبح ميلان هو الفريق الوحيد الذي تغلب مرتين هذا الموسم على نابولي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2022/ 2023.

كما يعد ميلان هو الفريق الوحيد الذي منع نابولي من التسجيل في مباراتين هذا الموسم، حيث سبق للفريق اللومباردي الفوز 4/ صفر على ملعب نابولي في الدوري الإيطالي قبل 10 أيام.

وبينما أعرب لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، عن أمله في تعافي الهداف النيجيري الدولي المصاب فيكتور أوسيمين ولحاقه بلقاء الإياب من أجل تعزيز هجوم نابولي، فإن بن ناصر تعهد بأن ميلان «سيعمل بجد أكبر». وصرح بن ناصر لأمازون برايم: «لقد لعبنا بشكل جيد وحاولنا أن نفعل ما طلبه منا المدرب ونجحنا في ذلك». أكد بن ناصر: «ما زالت هناك مباراة أخرى بانتظارنا، سنلعب مع (بولونيا) في الدوري الإيطالي، ويتعين علينا التعافي بأفضل ما نستطيع». واختتم بن ناصر تصريحاته قائلاً: «ظهرنا بشكل جيد اليوم. عانينا في البداية، ثم سارت الأمور بعد ذلك على ما يرام».