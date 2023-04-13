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أبوظبي تستضيف بطولتي «التحدي» العالميتين للجولف

أبوظبي تستضيف بطولتي «التحدي» العالميتين للجولف
13 ابريل 2023 14:28


أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد أبوظبي لكتابة تاريخ جديد في رياضة الجولف، عندما تستضيف بطولتين ضمن جولة التحدي للجولف، في حدثين متتاليين، وهما بطولة أبوظبي للتحدي في نادي أبوظبي للجولف خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري، وبطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للجولف خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل.
جاء الكشف عن تفاصيل الحدثين في لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد مع وسائل الإعلام في نادي شاطئ السعديات للجولف، بحضور فريدي شميسر مدير بطولات الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد، وأكرم سكيك مدير اتحاد الجولف، وأحمد سكيك المصنف الأول للاعبين الهواة في الدولة والذي يستعد للمشاركة في البطولتين.
وتم في اللقاء الكشف عن مشاركة عالمية في البطولتين من أبرز النجوم الصاعدين في هذه الرياضة في الجولة، كما أنها حدث استثنائي نابع من الشراكة الطويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الجولف، وجولتيها دي بي ورلد والتحدي، وقال أكرم سكيك، مدير الاتحاد: «البطولتان تفتحان أبواب العالمية للاعبين الإماراتيين والعرب، مع منح اتحاد اللعبة 30 بطاقة مشاركة سيكون للاعبين الإماراتيين والعرب نصيباً لهم، مما يفتح لهم أبواب التواجد بقوة في الأحداث العالمية للجولف، وسيشارك في البطولة الأولى من الإمارات: أحمد سكيك المصنف 117 عالمياً على صعيد الهواة حالياً، أحمد المشرخ كلاعب محترف، خليفة المسعود، محمد سكيك، راشد النقبي وراشد الجسمي، فيما يشارك في البطولة الثانية أحمد سكيك وأحمد المشرخ وخليفة المسعود، كما سيشارك 9 لاعبين محترفين عرب، من المغرب والسعودية والأردن، إلى جانب مشاركة لاعبين مقيمين ممن تفوقوا في منافسات الموسم الذي شهد مشاركة كبيرة هذا العام بعد الإعلان أن الفائزين سينالون مقاعد مؤهلة إلى جولة التحدي في أبوظبي».
وكشف سكيك، أن المقاعد المخصصة لاتحاد الجولف تم الاستفادة منها بالتبادل مع البطولات الدولية الأخرى في جولة التحدي، ليتم حجز مشاركة لأحمد سكيك في خمس بطولات أخرى في عدة دول اوروبية بمجموع سبع بطولات سيشارك فيها في جولة التحدي هذا الموسم كأول لاعب إماراتي يقوم بهذه الخطوة في رياضة الجولف، في خطوة تفتح له آفاق واسعة مع استعداده للاحتراف في العام المقبل.
كما تم في اللقاء الكشف عن شعاري البطولتين، حيث سيحمل شعار بطولة أبوظبي للتحدي صورة شجرة الغاف، ويحمل شعار بطولة تحدي الإمارات، صورة المها العربي، الذي حافظت عليه الدولة من الانقراض بجهود بارزة.
وتشكل جولة التحدي بوابة من أجل الصعود إلى جولة دي بي ورلد، وتقام منافسات جولة التحدي تحت شعار "الطريق إلى مايوركا، حيث تقام البطولة الختامية في بالما دي مايوركا في إسبانيا في شهر نوفمبر المقبل، وتشمل روزنامة الموسم الذي انطلق في شهر فبراير الماضي بطولات في دول مثل: هولندا، جمهورية التشيك، فرنسا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، إيرلندا، بريطانيا، اسكتلندا، فنلندا، السويد، البرتغال، جنوب أفريقيا والهند. 

الجولف
أبوظبي
نادي أبوظبي للجولف
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