«مباريات الأرض» تشعل سباق «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تلعب ثلاثة من أصل 4 فرق تتنافس على بطاقتي الصعود من «دوري الأولى» إلى «المحترفين»، على ملاعبها في «الجولة 30»، والتي تنطلق بمواجهة مبكرة مساء الجمعة تجمع سيتي والرمس على ملعب نادي البطائح، وتتواصل السبت بمواجهات دبا الحصن والتعاون، العروبة والعربي، بينونة والجزيرة الحمراء، وتختتم الأحد بمباريات الإمارات ومصفوت، حتا والذيد، جلف أف سي ومسافي، الفجيرة والحمرية.

ويخوض الثلاثي «الإعصار» ودبا الحصن و«الصقور» مواجهات الجولة على ملاعبهم، حيث يستقبل حتا المتصدر برصيد 65 نقطة، ضيفه الذيد مساء الأحد، فيما يلتقي دبا الحصن «الوصيف» بـ57 نقطة بضيفه التعاون السبت، ويلتقي الإمارات «الثالث» بـ 56 نقطة على ملعبه في رأس الخيمة ضيفه مصفوت صاحب المركز الرابع وله 49 نقطة.

تتركز الأنظار في الجولات الخمس المتبقية من «دوري الدرجة الأولى» الذي قطع مشوار الدوري 85% إلى محطة الختام المقررة في 21 مايو، على السباق المثير على بطاقتي الصعود، في الوقت الذي تتنافس فيه أندية فرسان هسبانيا صاحب المركز الأخير بـ 13، وبينونة السادس عشر بـ 15 نقطة، وسيتي الخامس عشر بـ 19 نقطة على تجنب الهبوط الذي يشمل المركزين قبل الأخير والأخير.