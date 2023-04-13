250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»

أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات المائية «دوري أبوظبي سويم فور لايف» الذي تنطلق يوم الجمعة أولى جولاته في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، وتستمر فعالياته حتى منتصف شهر ديسمبر القادم.

ويهدف الدوري، الذي ينطلق بالشراكة مع كل من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة، لتطوير رياضات الألعاب المائية وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتنطلق الجولات بمشاركه أكثر 250 سباحاً وسباحة من كافة الجنسيات، يمثلون 15 نادياً وأكاديمية خاصة، وأكتر من 40 مدرباً ومدربة.

وتتضمن الفعاليات تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى، ضمن الخطة الفنية لتشجيع السباحين الناشئين، كما يتم تتويج الفرق كافة بكأس المشاركة، لدعهم وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الرياضات المائية.

يعد «دوري أبوظبي سويم فور لايف»، مبادرة رياضية مجتمعية تعمل على تفعيل الخطط الفنية والأهداف الأساسية لنادي أبوظبي للرياضات المائية، ويتضمن الدوري سلسلة من البطولات ومهرجانات السباحة المجتمعية والفعاليات الممتدة على مدار العام الحالي، تمثل في مجموعها 5 محطات رئيسية، ويعمل من خلالها على نشر الثقافة الرياضية بشكل عام، وثقافة السباحة والألعاب المائية بوجه الخصوص، في مجتمع أبوظبي وكل الإمارات، كما تقام على هامش كل جولة من الدوري ورشة عمل للحكام والفنيين لتطوير أدائهم.

وتنطلق الجمعة أولى المحطات، والتي تحمل عنوان «المهرجان الرمضاني» للأعمار من 8 سنوات إلى 14 سنة.

وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن تلك الفعالية تأتي في إطار تفعيل استراتيجية العمل بالنادي، وتتواءم مع استراتيجيات مجلس أبوظبي الرياضي التي تعمل على تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو تطوير القطاع الرياضي في الإمارة، من خلال تشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة بالأنشطة الرياضية بوصفها أسلوباً للعيش بصحة جيدة، مؤكداً أهمية تنظيم «دوري أبوظبي سويم فور لايف»، وقال: الدوري الذي يبدأ اليوم انطلاقة لمزيد من البطولات، والتي نحقق من خلالها هدفنا المتمثل في تشجيع مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضات المائية واستقطاب جمهور كبير لها، عبر المنافسات الجادة التي تحفز السباحين الناشئين والجوائز التي تقدم للفائزين، وتتسق استراتيجيتنا مع رؤية أبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية، والبطولات المحلية والإقليمية والعالمية، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي تدعم الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية وتوفر لها كافة أسباب النجاح، والشكر موصول لشركائنا في تنظيم الدوري ولمركز مدينة محمد بن زايد الذي يحتضن الحدث، وأتمنى أن يشهد الدوري عبر محطاته الخمسة مشاركات كثيفة ومستويات فنية متميزة، تظهر المواهب، وتساعدنا في تطوير القدرات.

وقال عبد الله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة: نفخر بأن تحتضن أبوظبي سلسلة فعاليات «دوري أبوظبي سويم فور لايف»، حيث يدعم ذلك من المكانة الرياضية الرائدة التي تتمتع بها العاصمة، ويعزز من دورها المتميز في استضافة الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي تشجع النشء على ممارسة مختلف الرياضات المائية، ونتوقع أن يحقق الدوري نجاحاً كبيراً، خاصة مع الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة التي قام بها نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونتوقع أيضاً أن نستطيع من خلال هذه الفعالية رصد المواهب التي يمكن تطويرها لخوض المنافسات الوطنية والدولية.

ويعتبر نادي أبوظبي للرياضات المائية، المؤسسة المسؤولة عن تطوير رؤية ومنظومة الرياضات المائية المختلفة في أبوظبي، ويعمل على تشجيع هذه الرياضات وتطويرها وتوسيع قاعدة ممارستها بين مختلف الأعمار.

وتشمل أنشطة النادي التدريب على سباحة الفنية والغطس وكرة الماء والغطس العالي، والسباحة في المياه المفتوحة، والمهارات الرياضية للإنقاذ وسباحة الزعانف، والتي يقدمها نخبة من أفضل مدربي السباحة والرياضات المائية في كل مستوياتها.

ويهدف النادي لتأسيس قاعدة من المتطوعين الرياضيين للسباحة والألعاب المائية، من خلال فتح باب التطوع وتوفير تدريب نظري وعملي للمتطوعين المشاركين.

ويسعى النادي للتعاون مع الاتحاد والأندية الوطنية المختلفة لتطوير وتدريب الحكام والفنيين من خلال إشرافهم الفني على فعالياته الرياضية والبطولات المتنوعة.