«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند

علي معالي (دبي)



أكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن المشاركة الدولية الأولى تبدأ من بطولة تايلاند الدولية في مايو المقبل، بعدد 5 أو 6 لاعبين، في أول ظهور عالمي للعبة حديثة العهد بالدولة، وانطلقت عام 2020.

وقالت: بخلاف تايلاند هناك بطولتان محليتان، الأولى في أبوظبي خلال سبتمبر، وتستضيف الفجيرة بطولة أخرى في ديسمبر، والبطولات الداخلية أو الخارجية مهمة لنشر اللعبة على المستوى المحلي خاصة، أن ثقافة «الخماسي الحديث» تحتاج إلى جهد لنشرها في الإمارات، ونعتبر من أوائل دول الخليج التي تمارس هذه الرياضة العريقة على المستوى الأولمبي.

وأضافت: خلال فترة قصيرة نجحنا في تهيئة الظروف لممارسة اللعبة، من خلال اعتماد اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد، وتكوين علاقة جيدة مع الاتحاد الدولي وبعض الاتحادات العربية، حيث تقابلت مع رئيس الاتحاد الدولي، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وهو صاحب خبرات وتاريخ طويل في مجال اللعبة، وبصدد توقيع اتفاقية مع الاتحاد السعودي، وكلها تصب في النهاية في مصلحة اللعبة.

وقالت: نهتم خلال الفترة المقبلة بمنظومة اللعبة، من حيث تأهيل حكام ومدربين وإداريين على مستوى عالٍ يخدمون اللعبة في بداية الانتشار، ونستعين بذلك بخبرات الاتحادين الدولي والمصري ويتم عقد عدد من الدورات الخاصة بتأهيل الحكام والمدربين، وأن الدعم الكبير الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة دافع كبير لنا، لأن ننطلق بصورة إيجابية وفعالة تخدم الرياضة الإماراتية في هذه اللعبة المركبة، والتي تحتاج إلى جهد كبير من اللاعبين.

ونوهت الدكتورة هدى المطروشي إلى أن هناك أندية بدأت بالفعل في إيجاد قاعدة لديها مثل مليحة ودبا الحصن من خلال توفير البيئة المناسبة للخماسي، وشاهد مجلس الاتحاد سعي الأندية لنشر اللعبة، وهي بادرة تؤكد التعاون، من أجل رياضة تنافسية قوية لها تاريخ أولمبي عريق، وأن هناك خطة طويلة المدى يتم مناقشتها مع هيئة التعليم والمعرفة بعد ترحيبهم بنشر اللعبة في مدارسنا.

وأشارت إلى أن المنتخب يضم اللاعبين صالح مبارك السويدي، جاسم سعيد العبدولى، حمد عيسى الدوسري، أحمد راشد، محمد جاسم، عمران عارف إسماعيل، راشد يوسف سعيد، خالد حميد الشامسي، عبدالله حسن علي خيري، ومعهم المدرب أحمد أبوزيد، والمساعد عبدالله العيدي، ويترأس لجنة المنتخبات خالد سعيد النقبي عضو مجلس الإدارة، ويتولى ثاني ماجد بن سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير المنتخبات.