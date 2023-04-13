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«مودرن جيمز» يطارد المزيد من النجاحات في أميركا

«مودرن جيمز» يطارد المزيد من النجاحات في أميركا
13 ابريل 2023 12:30

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يبدأ المهر «مودرن جيمز» لجودلفين حملته عام 2023 في سن أربع سنوات، حيث يخطط المدرب تشارلي أبلبي لحصد الفوز مرة أخرى بسباق للفئة الأولى في الولايات المتحدة، حيث يسعى المهر المنحدر من نسل «دباوي»، الفائز بسباقات وودباين مايل للفئة الأولى، وبريدرز كب مايل للفئة الأولى، إلى المزيد من النجاحات في أميركا الشمالية.
ويخوض «مودرن جيمز» الذي انتزع فوزاً كلاسيكياً في الـ 2000 جينيز الفرنسي، بول دساي دي بولان، التحدي في سباق مارك مايل للفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 600 ألف دولار يوم الجمعة في مضمار كينلاند، بقيادة الفارس وليام بيوك، وينطلق من البوابة السابعة.
وحصد «مودرن جيمز» 7 انتصارات والمركز الثاني ثلاث مرات، والمركز الثالث مرة في 13 سباقاً، وبرصيد يزيد على 3.3 مليون دولار، وهو غير مهزوم في ثلاثة سباقات في أميركا الشمالية، بعد أن حصل أيضاً على لقب بريدرز كب العشبي للخيول الناشئة للفئة الأولى عام 2021 بمضمار ديل مار.
وعلى صعيد آخر، تتجه المهرة «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين، إلى سباق جيني ويلي ستيكس للفئة الأولى البالغة جائزته 600 ألف دولار، الذي ينطلق يوم السبت في مضمار ليكسينجتون.
وفي العام الماضي، فازت المهرة «ويذ ذا مونلايت» التي جرى تربيتها في جودلفين، والمنحدرة من نسل «فرانكل» بسباق ساراتوجا أوكس إنفتاشونال للفئة الثالثة، وحلت في الميزان في سباقين آخرين مصنفين في الولايات المتحدة.
وحققت «ويذ ذا مونلايت» الفوز مرتين في عام 2023 في مضمار ميدان في دبي، وفازت بسباقي كيب فيردي ستيكس للفئة الثانية، وبلانشين ستيكس للفئة الثانية، وكلاهما في فبراير، وفي رصيدها 6 انتصارات والمركز الثاني مرتين، والثالث مرة من إجمالي 11 مشاركة جمعت منها مكاسب بلغت 815271 دولاراً.

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