الشارقة والعين.. «قمة الترقب» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



يقترب دوري أقوياء اليد من «خط النهاية»، مع انطلاقة الجولة الخامسة من الدور النهائي، يوم الجمعة، حيث يلتقي النصر مع شباب الأهلي بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ويستضيف الشارقة فريق العين بصالة «الملك»، وتستكمل الجولة يوم السبت مواجهتين، الأولى بين الوصل والجزيرة بصالة «الإمبراطور»، والثانية بين دبا الحصن ومليحة بصالة الحصن.

حسم الشارقة القمة أمام شباب الأهلي، وفض الشراكة على الصدارة، ووصل إلى «14 نقطة»، بفارق نقطتين عن «الفرسان»، يأتي العين في المركز الثالث «11 نقطة»، ومليحة والجزيرة «8 نقاط»، والنصر «7 نقاط»، والوصل «6 نقاط»، ودبا الحصن «4 نقاط».

وربما يخلط «الزعيم» أوراق القمة، في حالة الفوز على الشارقة في الجولة الحالية، ويعيد «الدرع» إلى الملعب من جديد، بينما فوز الشارقة يعني استمرار التقدم بثبات نحو البطولة.

ولم يتبق في الدوري إلا جولتان فقط، وتتوقف البطولة بعد الجولة بسبب الإيقاف الدولي وتجمع المنتخبات، ويعود 2 مايو المقبل، حيث تقام جميع مباريات الجولة في يوم واحد، يلتقي الجزيرة مع مليحة، وشباب الأهلي مع دبا الحصن، والعين مع النصر، والوصل مع الشارقة، وفي الجولة السابعة والأخيرة 6 مايو، وهي جولة التتويج، يلتقي الشارقة مع الجزيرة، والنصر مع الوصل، ودبا الحصن مع العين، ومليحة مع شباب الأهلي.

وفي حالة استمرار انتصارات الشارقة في آخر 3 مباريات، يحتفظ باللقب للموسم السابع على التوالي، والمرة السابعة عشرة في تاريخه، ولم يخسر «الملك» في أي مباراة هذا الموسم، حيث تصدر الترتيب في الدور الأول، ونصف النهائي وحصل على نقطتين اعتباريتين يتسلح بهما على القمة.