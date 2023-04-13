أنشيلوتي يطالب بالقتال في لندن!

برلين (د ب أ)



بدا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سعيداً بفوز فريقه على تشيلسي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على أن لاعبيه ينبغي أن يكونوا مستعدين لـ «القتال والتضحية» في مباراة الإياب.

وفاز ريال مدريد «حامل اللقب» 2 - صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، ليصبح في موقف جيد قبل لقاء العودة، الذي يقام بملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى ريال مدريد للتقدم إلى المربع الذهبي للنسخة الثالثة على التوالي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 14 لقباً، وأحرز المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الهدف الأول للريال في الدقيقة 21، قبل أن يضيف «البديل» ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، فيما لعب تشيلسي بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59.

ورغم عجز تشيلسي عن هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، إلا أن أنشيلوتي يرى أن الريال بحاجة للعمل الجاد من أجل إنهاء المهمة في مباراة العودة، التي تجرى بملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء المقبل. وصرح أنشيلوتي لشبكة «بي تي سبورت» عقب المباراة: أعرف كرة القدم جيداً واللاعبون يدركون أن لدينا 90 دقيقة أخرى، وسيكون الأمر صعباً، وينبغي علينا أن نكون مستعدين.

وأوضح أنشيلوتي: لقد فزنا 2- صفر، واستفدنا من المباراة، لكن المواجهة لم تنته بعد،تشيلسي فريق جيد ولديه لاعبين جيدين، وعلينا القتال والتضحية في لندن، هذا أمر طبيعي تماماً - إنها مباراة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

شدد أنشيلوتي: نحن راضون عما قدمناه في اللقاء، لقد كانت مباراة جيدة، والآن نركز على المواجهة التالية.

ورغم عدم قدرة الريال على تسجيل هدف ثالث، عقب إهدار لاعب الوسط الكرواتي المحنك لوكا مودريتش وكذلك بنزيمة فرصتين محققتين للفريق «الأبيض»، لكن أنشيلوتي لا يشعر بأن فريقه أضاع فرصة استغلال النقص العددي في صفوف منافسه.

وكشف أنشيلوتي: عندما كنا تلعب ضد 10 لاعبين، فإنهم تراجعوا للدفاع بشكل مكثف، ولم يكن من السهل العثور على حلول.

أشار مدرب الريال: أعتقد أننا بذلنا الكثير من الطاقة في المباراة في محاولة للضغط بقوة، وبالتالي في النهاية، لم نكن مستعدين لمحاولة تسجيل هدف آخر، لكن النتيجة والأداء كانا جيدين حقاً.

وشهد اللقاء مواجهة من خارج الخطوط بين أنشيلوتي وفرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، الذي لعب تحت قيادة المدير الفني الإيطالي، عندما كان يتولى قيادة الفريق اللندني بين عامي 2009 و2011.

ورد أنشيلوتي عندما سئل عن لامبارد قائلاً: لدي ذكريات جيدة معه. إنه لاعب مذهل، آمل أن يكون مدرباً رائعاً، ولكن ليس بالضرورة يوم الثلاثاء المقبل.