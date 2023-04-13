مبابي يقتل رغبة ريال مدريد!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يشهد باريس سان جيرمان الفرنسي موسماً مخيباً للآمال، خرج فيه من كأس فرنسا ودوري الأبطال، وأصبح وضعه على قمة الدوري تحت التهديد، بالإضافة إلى أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي الباريسي هذا الموسم لم تكن على المستوى المطلوب «سوليه وإيكيتيكي ورويز وريناتو سانشيز» وغيرهم، بل مخيبة للآمال، ولم تسهم في صنع الفارق.

كل ذلك دفع موقع جول العالمي إلى القول، إن كيليان مبابي المتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، قد يعيد النظر في خططه هذا الصيف، في الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد أي إشارة أو انفتاح لكي ينقض على اللاعب الذي فضل الموسم الماضي البقاء في «حديقة الأمراء» على الرحيل إلى «الميرنجي»، إلا أن حديث «فتى بوندي المدلل» لبرنامج «كل الرياضة» على القناة الثالثة بالتليفزيون الفرنسي، أطفأ رغبة «الميرنجي» وأصابها بالفتور، بعد الكلام الواضح والصريح الذي قاله مبابي للقناة عندما سأله مقدم البرنامج عن مستقبله وأهدافه القادمة، إذ قال: هدفي القادم الفوز بدوري الأبطال، بعد أن لعبت النهائي ونصف النهائي وربع النهائي ودور الـ 16 في البطولة. وأضاف: لا ينقصني الآن إلا الفوز بالكأس ذات «الأذنين الكبيرتين»، وأتمنى أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

وبسؤاله أين؟، قال: طبعاً في باريس سان جيرمان، فأنا باريسي ومرتبط بعقد مع هذا النادي، إذاً ما أقصده أن أحقق البطولة مع سان جيرمان.

هذا التصريح الواضح مثل الشمس، والذي لا لبس فيه ولا غموض، إنما يعني شيئاً واحداً على حد قول موقع جول العالمي، إن مبابي باقٍ مع سان جيرمان حتى نهاية عقده في «صيف 2025»، حتى وإن كان كل شيء قابل للتغيير سريعاً في كرة القدم الحديثة، إلا أن المؤكد أيضاً إن «قلب» مبابي مازال باريسياً!