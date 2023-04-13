الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبابي يقتل رغبة ريال مدريد!

مبابي يقتل رغبة ريال مدريد!
13 ابريل 2023 09:59

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«سيارة الإسعاف» تضع ميدينا في حرج فرنسي
برشلونة وريال مدريد لتفادي مفاجآت خيتافي وقادش


يشهد باريس سان جيرمان الفرنسي موسماً مخيباً للآمال، خرج فيه من كأس فرنسا ودوري الأبطال، وأصبح وضعه على قمة الدوري تحت التهديد، بالإضافة إلى أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي الباريسي هذا الموسم لم تكن على المستوى المطلوب «سوليه وإيكيتيكي ورويز وريناتو سانشيز» وغيرهم، بل مخيبة للآمال، ولم تسهم في صنع الفارق.
كل ذلك دفع موقع جول العالمي إلى القول، إن كيليان مبابي المتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، قد يعيد النظر في خططه هذا الصيف، في الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد أي إشارة أو انفتاح لكي ينقض على اللاعب الذي فضل الموسم الماضي البقاء في «حديقة الأمراء» على الرحيل إلى «الميرنجي»، إلا أن حديث «فتى بوندي المدلل» لبرنامج «كل الرياضة» على القناة الثالثة بالتليفزيون الفرنسي، أطفأ رغبة «الميرنجي» وأصابها بالفتور، بعد الكلام الواضح والصريح الذي قاله مبابي للقناة عندما سأله مقدم البرنامج عن مستقبله وأهدافه القادمة، إذ قال: هدفي القادم الفوز بدوري الأبطال، بعد أن لعبت النهائي ونصف النهائي وربع النهائي ودور الـ 16 في البطولة. وأضاف: لا ينقصني الآن إلا الفوز بالكأس ذات «الأذنين الكبيرتين»، وأتمنى أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
وبسؤاله أين؟، قال: طبعاً في باريس سان جيرمان، فأنا باريسي ومرتبط بعقد مع هذا النادي، إذاً ما أقصده أن أحقق البطولة مع سان جيرمان.
هذا التصريح الواضح مثل الشمس، والذي لا لبس فيه ولا غموض، إنما يعني شيئاً واحداً على حد قول موقع جول العالمي، إن مبابي باقٍ مع سان جيرمان حتى نهاية عقده في «صيف 2025»، حتى وإن كان كل شيء قابل للتغيير سريعاً في كرة القدم الحديثة، إلا أن المؤكد أيضاً إن «قلب» مبابي مازال باريسياً!

باريس سان جيرمان
ريال مدريد
كيليان مبابي
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©