الاتحاد الإنجليزي يتهم توتنهام وبرايتون

لندن (د ب أ)

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاماً لتوتنهام وبرايتون، في الواقعة التي شهدتها مباراة الفريقين في بطولة الدوري، والتي دخل فيها كريستيان ستيليني مدرب توتنهام، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون في مشادة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن الحكم طرد الثنائي، بعد مشاهدتهما في مشادة، بالقرب من مقاعد البدلاء، حيث دخلا في نقاش حاد في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في إطار الدوري الإنجليزي، وفاز توتنهام 2-1 بهدف سجله هاري كين في الدقائق الأخيرة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: جرى اتهام توتنهام وبرايتون في الواقعة التي حدثت في الدقيقة 58 في مباراتهما بالدوري الإنجليزي يوم 8 أبريل.

وأضاف: قيل إن كلا الناديين فشلا في تأكيد ما حدث في المنطقة الفنية، وإذا ما كان الأشخاص المتواجدين يتصرفون بطريقة لائقة أو لا، وأمام توتنهام وبرايتون حتى 17 أبريل للرد.