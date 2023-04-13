أسينسيو أفضل «بديل هداف» في «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بهدفه في شباك مواطنه كيبا حارس تشيلسي الإنجليزي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبح «الجناح الإسباني» ماركو أسينسيو «27عاماً» أول لاعب «بديل» يسجل 9 أهداف في البطولة، بزيادة هدفين عن أي لاعب آخر، حسبما أكد ذلك موقع «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية. واحتاج أسينسيو إلى 180 ثانية، بعد نزوله بديلاً في المباراة، لكي يسجل هدف تأكيد فوز «الميرنجي» 2-صفر.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية عديدة، أن تألق أسينسيو مع «الريال» لافت منذ الشتاء الماضي، وأن نزوله «مؤثر» في كثير من المباريات، حيث يسجل غالباً هدفاً أو يصنع آخراً، وإن النجم القادم إلى الريال من مايوركا في ديسمبر 2014 مقابل 5. 3 مليون يورو، والذي تركه «البلانكوس» لناديه السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2014-2015، مر بظروف صعبة كادت أن تقضي عليه لاعباً، حيث أصيب بالرباط الصليبي في يوليو 2019، وطالت فترة غيابه إلى ما يقرب من عام، ولم يعد إلا في يوليو 2020، وتراجع مستواه من وقتها، واستمر ذلك لمدة طويلة، لم ينجح خلالها على الإطلاق، في أن يفرض نفسه «أساسياً» في عهد الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي كارلو أنشيلوتي .

ولكنه عاد هذا الموسم ليصنع الفارق ويكون «أفضل بديل» في «الكتيبة المدريدية»، واستحق إشادة مدربه في أكثر من مباراة، وآخرها مباراة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ورغم ذلك ظلت الأولوية عند أنشيلوتي في مركز الجناح، إما للبرازيلي رودريجو أو الأوروجواياني فالفيردي، بينما يأتي أسينسيو «خياراً ثالثاً»، ولا يشارك إلا لدقائق معدودة !.

ورغم هذا الوضع الذي يصيب أي لاعب بالإحباط وخيبة الأمل، إلا أن أسينسيو تمسّك بالاستمرار مع الريال ، وكل ما يطلبه أن يحصل على زيادة ملموسة في راتبه الذي يزيد قليلاً حالياً على 4 ملايين يورو، إذ يرغب في الحصول على 6 ملايين يورو على الأقل، مع منحه دقائق أكثر في الملعب.

وفي المقابل أعلنت إدارة «الميرنجي» صراحة عن رأيها في الشأن، بأن قالت في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» إن ما يحصل عليه أسينسيو يتناسب مع مجمل مردوده الفني والبدني، ومعدل مشاركته في المباريات منذ بداية عقده، حيث غيّبته الإصابة كثيراً عن «المستطيل الأخضر»، وبوجه خاص إصابة الرباط الصليبي. ولم يصدر عن ريال مدريد أي إشارة جديدة بشأن تمديد عقد أسينسيو، رغم أن عقده ينتهي الصيف المقبل، وإذا لم يتم التجديد له، قد يفاجأ الريال بانتقاله إلى غريمه التقليدي برشلونة، إذ أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» إعجابه بهذا الجناح.

ماركو أسينسيو المولود في 21 يناير 1996، والذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والهولندية، بدأ مسيرته الاحترافية في ريال مايوركا 2014، وانتقل في العام نفسه إلى ريال مدريد، ولكنه أعير مرتين، الأولى إلى ناديه الأول ، والثانية لإسبانيول حتى نهاية موسم 2015-2016.

ولعب أسينسيو لكل منتخبات الشباب تحت 16 و19و21 و23 سنة، وتم تصعيده لمنتخب إسبانيا الأول عام 2016، ولعب حتى نهاية ديسمبر الماضي 35 مباراة مع «الروخا» وسجل هدفين فقط ، وشارك في مونديال روسيا 2018.