النصر يكشف سر إقالة جارسيا



الرياض (أ ف ب)

أقال النصر السعودي الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدربه الفرنسي رودي جارسيا بسبب «فقدان الثقة» في إدارته للفريق.

وأكّد مسؤول في النادي أن النصر قرر إنهاء علاقته بمدربه الفرنسي رودي جارسيا بشكل فوري، مشيراً إلى أن النادي سيعلن الخبر رسمياً بعد إنهاء كافة الأمور المالية للمدرب الفرنسي.

وتابع المسؤول الذي اشترط عدم كشف اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام: جارسيا أساء إدارة المباريات الكبيرة هذا الموسم، وعلينا إنقاذ الموسم، قبل أن يتفاقم الوضع»، وذلك قبل 6 أيام من لقائه المرتقب ضد الهلال حامل اللقب.

وكان النصر ضمّ رونالدو نهاية العام الماضي، في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 250 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم، على أمل قيادته لاستعادة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ ثلاث سنوات.

ويتخلف النصر الملقب في السعودية بـ «العالمي» بثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر قبل 7 جولات من النهاية.

وقال مصدر ثان مطلع على الفريق إنّ «النادي قرر فسخ عقد جارسيا، لأن غرفة الملابس فقدت الثقة فيه، خصوصاً بعد الخسارة من الاتحاد مطلع الشهر الماضي، في ثاني هزيمة أمام نفس الفريق الذي أقصاه بثلاثية من نصف نهائي الكأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

وأشار المصدر إلى أنّ اللاعبين اشتكوا أكثر من مرة من أسلوب جارسيا الفني وعدم استفادته من طاقات الفريق.

وأكدّ مصدر ثالث إقالة المدرب «59 عاماً»، مشيرا إلى أن النصر قرر تعيين الكرواتي دينكو يليتشيتش مدرباً موقتاً للفريق حتى نهاية الموسم".

ويشغل يليتشيتش «49 عاماً» حالياً منصب مدرب فريق الشباب تحت 19 عاماً بنادي النصر.

وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء.

وصبت جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على جارسيا الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.

ويعد الفوز ببطولة الدوري الفرنسي على رأس الجهاز الفني لنادي ليل أهم إنجازات جارسيا، الذي أشرف أيضاً على قيادة مرسيليا الفرنسي وروما الإيطالي.

وقال عضو في رابطة مشجعي النصر: «إذا حصلت على سيارة فيراري، فلابد أن تكون سائقاً ماهراً»، في إشارة لعدم جدارة جارسيا بقيادة فريق يضم لاعب بحجم «صاروخ ماديرا».