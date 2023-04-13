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زيلياكوس يخرج من سباق شراء «اليونايتد»

زيلياكوس يخرج من سباق شراء «اليونايتد»
13 ابريل 2023 09:17

 
مانشستر (رويترز) 

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جولة ثالثة من معركة الاستحواذ على يونايتد

انسحب رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس، من مفاوضات شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن تأخير عملية البيع يزيد من صعوبة مهمة المالك الجديد في بناء فريق قوي.
وتلقت عائلة جليزر المالكة ليونايتد العديد من العروض في فبراير ومارس، بعد إعلان نيتها بيع النادي في العام الماضي.
وكتب زيلياكوس في مواقع التواصل الاجتماعي: «تراجعت عن خوض الجولة الثالثة من مفاوضات شراء «اليونايتد»، هذا التأخير يزيد من صعوبة مهمة المالك الجديد ببناء فريق قوي في الموسم المقبل».
وكان الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك شركة إنيوس والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق من بين من تقدموا بعروض لشراء «اليونايتد».

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