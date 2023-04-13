القوة الجوية يجمد نشاط الكرة في العراق

بغداد (أ ف ب)

قررت إدارة نادي القوة الجوية تعليق أنشطتها المتعلقة بمسابقات الاتحاد العراقي لكرة القدم، بما فيها مسابقة الدوري، وذلك في أول ردة فعل على سلسلة عقوبات انضباطية طالت الفريق، على خلفية أحداث أعقبت مباراة الفريق مع الكهرباء في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة المحلية.

ويأتي قرار النادي العراقي قبل أيام من موعد مباراته المنتظرة أمام الشباب السعودي في الرياض، ضمن إياب الدور التمهيدي المؤدي إلى ملحق دور المجموعات لبطولة الأندية العربية.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي أصدرت عقوبات بحق لاعب القوة الجوية الدولي إبراهيم بايش الذي تقرر إيقافه عن اللعب لعامين، لمحاولته الاعتداد على طاقم تحكيم مباراة الكهرباء، وتحريض الجمهور على الاعتداء الحكام.

كما طالت العقوبات عضوي إدارة النادي حمادي أحمد وماجد الساعدي اللذين تقرر حرمانهما من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لعامين، بسبب تهديدهما حكام المباراة، وتوجيه عبارات نابية وألفاظ غير أخلاقية لهم حسب الاتحاد العراقي.

من جهته ذكر عضو المكتب الإعلامي للنادي محمد ربيعة أن الإدارة ستقدم استئنافاً لدى الاتحاد العراقي، وسيبقى تعليق الأنشطة مستمراً حتى معرفة قرار الاستئناف، مؤكداً أن الفريق سيغادر إلى السعودية لخوض مواجهة إياب الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية أمام الشباب السعودي في 16 أبريل الجاري.

وأوضح ربيعة «لاعب وسط الفريق الدولي إبراهيم بايش سيرافق الفريق لخوض مباراة الشباب».

وتعرض القوة الجوية إلى رابع هزيمة هذا الموسم أدت إلى إقالة مدربه قحطان جثير، وكانت أمام الكهرباء 2-3 يوم الأحد الماضي، في الجولة الماضية من المسابقة المحلية، تخلى بسببها عن صدارة الترتيب لحساب الشرطة، متخلفاً عنه بفارق نقطة برصيد «47 نقطة».

في سياق متصل قدم الحكم الدولي العراقي مهند قاسم الذي قاد مواجهة القوة الجوية والكهرباء شكوى لدى إحدى المحاكم في العاصمة بغداد ضد لاعب المنتخب العراقي والقوة الجوية إبراهيم بايش وعضو إدارة النادي حمادي احمد لقيامهما بتهديده ومحاولة الاعتداء عليه.