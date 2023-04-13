الريال.. «إبداع جديد» في «رواية الأبطال»

مدريد (أ ف ب)



وضع ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب» قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه «المنقوص» تشيلسي الإنجليزي 2-صفر، في ذهاب ربع النهائي، في حين حسم ميلان المواجهة الإيطالية الخالصة مع نابولي، بالتقدم عليه 1-صفر.

في المباراة الاولى على ملعبه «سانتياجو برنابيو» يدين ريال مدريد بالفوز الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب في 18 أبريل الحالي على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن بأريحية، إلى الثلاثي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة و«البديل» ماركو أسنسيو اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 22 و74، والبرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب التمريرتين الحاسمتين.

وقال فينيسيوس لقناة موفيستار: «كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لكن لدينا مباراة الإياب، وعلينا أن نحافظ على هدوئنا ونخرج بقوة كما خرجنا الآن».

وأضاف: «كانت لدينا مساحة كبيرة، ونرغب دائماً في تسجيل مزيد من الأهداف، لكننا لعبنا ضد فريق رائع، نعرف أنه من الصعب اللعب خارج أرضنا، ولهذا أردنا تسجيل المزيد».

وعقّد تشيلسي مهمته أمام بطل المسابقة 14 مرة، بعدما اضطر لخوض نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين، إثر طرد المدافع بن تشلويل بالبطاقة الحمراء، بعد خطأ ارتكبه عند حافة المنطقة على البرازيلي رودريجو.

وكان تشيلسي يخوض ثاني مباراة له، بإشراف مدربه القديم-الجديد وأسطورته، عندما كان لاعباً في صفوفه فرانك لامبارد، بعد أن خسر الأولى أمام ولفرهامبتون صفر-1 في الدوري المحلي.

وعانى تشيلسي مرة جديدة من العقم الهجومي، حيث فشل في هز الشباك للمباراة الرابعة توالياً، وهو ما يحصل معه للمرة الأولى منذ ديسمبر عام 1993.

وتقابل الفريقان في الأدوار الإقصائية للموسم الثالث توالياً، حيث فاز الفريق اللندني في نصف نهائي موسم 2020-2021، في طريقه لإحراز اللقب، في حين فاز ريال في ربع نهائي موسم 2021-2022 في طريقه أيضاً للفوز بالكأس.

وهو الهدف الرابع لبنزيمة في 7 مباريات هذا الموسم، والرقم 90 في مسيرته في المسابقة القارية الأم، كما سجل الفرنسي هدفه الـ 20 في 27 مباراة خاضها أمام أندية إنجليزية، والسادس في 5 مباريات أمام تشيلسي.

وعلى ملعب سان سيرو، سجل الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر الهدف الوحيد لفريقه ميلان في مرمى مواطنه نابولي ليقوده إلى الفوز، وجاء هدف بن ناصر في الدقيقة 40.

خاض نابولي الذي بلغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه، المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية الأخيرة، ولكنه في المقابل فاز في مبارياته الثماني الأخيرة خارج ملعبه في مختلف المسابقات، قبل أن يضع ميلان حداً لهذه السلسلة.

ويحلق نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وبات تتويجه به للمرة الأولى منذ عام 1990 مسألة وقت ليس إلا.

في المقابل، دخل ميلان حامل اللقب سبع مرات، آخرها عام 2007 بمعنويات عالية ضد منافسه الجنوبي، بعد أن ألحق به خسارة قاسية برباعية نظيفة في عقر داره مطلع الشهر الحالي في الدوري المحلي، وهذه أول مواجهة إيطالية في الأدوار الإقصائية منذ ديربي ميلانو في نصف نهائي 2005.