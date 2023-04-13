«ماني» يصفع «ساني»!



ميونيخ (أ ف ب)

دخل مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني ولوروا ساني، في مشادة ساخنة داخل غرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب ما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية.

وحسب الصحيفة المحلية، وبعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس في ملعب «الاتحاد»، صفع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه، ليعاني الأخير من تورم في شفته.

ورداً على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية «سيد» التابعة لوكالة فرانس برس، لم يرغب البايرن في الرد على المعلومات التي كشفت عنها «بيلد» وتناولتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، ولا على العواقب المحتملة.

وشارك ماني في الدقيقة 69 بدلاً من جمال موسيالا، ودخل بنقاش حاد مع ساني داخل «المستطيل الأخضر».

ووقع ماني، أحد أبرز صفقات العملاق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي قادماً من ليفربول الإنجليزي، عقداً حتى يونيو 2025. أصيب في ساقه في أوائل نوفمبر ما حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في «مونديال 2022».

وعاد ماني الذي تراجع مستواه منذ انضمامه إلى البايرن إلى المنافسات في نهايةفبراير.

ويستضيف البايرن متصدر الدوري مباراة الإياب في ربع نهائي المسابقة القارية الأم بعد سبعة أيام على ملعبه أليانز أرينا.

قبل هذه المواجهة المنتظرة، يستقبل لاعبو توماس توخل الذي حلّ أخيراً بدلاً من يوليان ناجلسمان «المقال» من مهامه، هوفنهايم في الدوري ضمن «المرحلة 28».