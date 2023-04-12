«مدارس الإمارات الوطنية» بطلاً لكأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، توّج معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مساء أمس الأول، «فريق مدارس الإمارات الوطنية»، بلقب النسخة العاشرة من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023» بعد فوزه على «فريق مكتب الأمين العام» بهدفين مُقابل هدف، في نهائي البطولة الذي أُقيم على «ملعب قصر الإمارات» في أبوظبي.

حضر التتويج، راشد سعيد العامري، وكيل الديوان لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المُنظّمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي في الدولة.

من جانبه، قال معالي أحمد محمد الحميري، إن بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم» تُجسّد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للرياضة بشكل عام، ونشر قيم الأخوة والتآلف والتنافس الإيجابي بين الموظفين في شهر رمضان المبارك.

وقال: «البطولة مُلتقى سنوي يُحفّز الشباب على ممارسة الرياضة، ويُقوّي الروابط الاجتماعية بين موظفي ديوان الرئاسة والجهات الحكومية المشاركة في البطولة».

وأشاد معاليه بالمستويات القوية التي ظهرت عليها الفرق المشاركة، والتي أسهمت بدورها في رفع المستوى الفنّي والمُنافسة من بداية البطولة حتى نهايتها.

وهنّأ معالي أحمد الحميري فريق مدارس الإمارات الوطنية على فوزه بالبطولة، وأثنى على أداء الفريق ومهارات لاعبيه الكروية، كما توجّه بالتهنئة إلى فريق مكتب الأمين العام الذي حلّ في مركز الوصيف، لأدائه المُشرّف في هذه البطولة، مُتمنياً النجاح والتوفيق لجميع الفرق المشاركة في المُنافسات والبطولات المُقبلة، كما ثمّن معاليه جهود القائمين في الديوان على تنظيم البطولة وشَكرهم على حُسن تنظيم الفعاليات، مشيداً بجهود جميع الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في نجاحها

وحقّق «فريق مدارس الإمارات الوطنية» اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على «فريق مكتب الأمين العام» بهدفيْن مُقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على «ملعب قصر الإمارات» في أبوظبي.

وكان «فريق مكتب الأمين العام» قد تقدّم في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه يوسف أكيوض، لكن «فريق مدارس الإمارات الوطنية» قلَب النتيجة في الدقائق الأخيرة من اللقاء بهدفيْ أحمد سمير وخيري الحسيني.

ونال «فريق مكتب الأمين العام» المركز الثاني والميداليات الفضية، علماً أنه قدّم مستويات رائعة، ويُعدّ أحد الفرق الأكثر تميّزاً من ناحية المستوى الفنّي، فيما حصل «فريق مكتب البعثات الدراسية» على المركز الثالث والميداليات البرونزية، عقب فوزه بركلات الترجيح على «فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية» في اللقاء الذي جمع الفريقيْن يوم الاثنين.

وكرّمت اللجنة المُنظّمة للبطولة الرعاة الرسميين للنسخة العاشرة، وحصل محمد عبدالرحمن خليفة من «فريق مكتب البعثات الدراسية» على جائزة أفضل إداري، ونال أحمد الشربيني من «فريق مدارس الإمارات الوطنية» جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وذهبت جائزة أحسن لاعب في البطولة إلى أحمد سمير، مهاجم «فريق مدارس الإمارات الوطنية»، وتقاسم يوسف أكيوض، لاعب «فريق مكتب الأمين العام»، جائزة هدّاف البطولة مع بدر مبصر، مهاجم «فريق مكتب البعثات الدراسية»، بعد تسجيل 6 أهداف لكلّ منهما.

يُشار إلى أن النسخة العاشرة شهدت مشاركة 12 فريقاً، وتمّ تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، وتأهّل متصدّر كلّ مجموعة إلى نصف النهائي، وصعد أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث إلى الملحق لتحديد المتأهّل الرابع إلى المربع الذهبي.

وأشرف على إدارة المباريات نُخبة من أفضل الحكام الدوليين، وقاد المباراة النهائية طاقم مكوّن من المونديالي حسن المهري وعادل النقبي، وتمّ تكريمهما قبل تتويج الفرق.

وشهد اليوم الختامي تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، إذ استحدثت اللجنة المُنظّمة منطقة المُشجّعين «فان زون» بالتعاون مع «رابطة المحترفين الإماراتية»، والتي أسهمت في خلق أجواء مُصاحبة للبطولة، والتي أسهمت في توفير ألعاب رياضية تنافسية شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات.

راشد العامري: شكراً للجميع على المشهد الرائع

ثمّن راشد العامري، وكيل الديوان لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المُنظّمة للبطولة، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه غير المحدود لجميع الفعاليات والأنشطة الرياضية في الدولة.

ووجّه الشكر إلى جميع المشاركين في البطولة، وأثنى على المستوى الفنّي القوي للفرق المُتنافسة، مُعرباً عن شكره وتقديره إلى «اتحاد الإمارات لكرة القدم» و«رابطة المحترفين الإماراتية» على دورهما المُهمّ والمتواصل في نجاح البطولة، كما أشاد بالدور الذي قامت به مختلف الجهات الراعية والداعمة لتنظيم فعاليات البطولة، الأمر الذي نتج عنه المشهد الختامي الرائع.