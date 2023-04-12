«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في صقلية

أبوظبي (الاتحاد)

هيمن فريق الإمارات للدراجات على المرحلة الأولى من سباق جيرو دي صقلية بإيطاليا في طريقه للفوز بالموسم الثامن عشر من السباق، وقدم الدراج النيوزلندي الشاب فيشر بلاك أداءً مميزاً في الطريق الصاعد حتى خط النهاية من مارسالا وحتى أجريجنتو (بطول 159 كيلومتراً)، منفرداً بالمقدمة قبل نهاية السباق بكيلومترين.

وكان الفريق في بداية الأمر يساعد دييجو أوليسي للوصول إلى منصة التتويج، ثم قام الدراج الإيطالي بحركة ذكية سمحت لفيشر بلاك بالتسلل والتقدم على منافسيه الذين ظلوا في إثره، ففتح فيشر بلاك سريعاً فجوة لم يتم سدها وأسرع بعيداً ليحقق نصره الاحترافي الأول.

وقد ظهرت قوة الفريق بشكل كبير مع أوليسي عندما حل في المركز الثالث، وحل جورج بينت في المركز التاسع، كلاهما بفارق 8 ثوانٍ، كما تصدر الدراج البالغ من العمر 21 عاماً التصنيف العام، وصولاً إلى المرحلة الثانية من كانيكاتي إلى فيكتوريا (بطول 193 كيلومتراً).