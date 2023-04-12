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الرياضي

«دولي التنس» يوصي بتنظيم «ساند سيريز» في أبوظبي

«دولي التنس» يوصي بتنظيم «ساند سيريز» في أبوظبي
13 ابريل 2023 02:54

دبي (وام)

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أوصى الاتحاد الدولي للتنس بإسناد تنظيم إحدى بطولات «ساند سيريز» للتنس الشاطئية (بطولات التصنيف العالمي الكبرى)، إلى العاصمة أبوظبي في نهاية العام المقبل 2024.
وكانت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية التنس الشاطئية، التي أُقيمت الأسبوع الماضي، قد حققت نجاحات كبيراً، ووجدت ردود أفعال إيجابية من قبل الاتحاد الدولي ومسؤولي لجنة التنس الشاطئية، وعلى رأسهم دانييل مرفي، الذي أعلن رغبته في أن تنظم أبوظبي مستقبلاً البطولة الأكبر على مستوى العالم.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن الاتحاد الدولي للعبة أبدى ارتياحاً كبيراً لتنظيم بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية بنسختها الأولى والمصنفة BT400 في الأسبوع الأول من أبريل الجاري بالتعاون بين اتحاد الإمارات للتنس ومجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي.
وقال: «حققت بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية، إحدى البطولتين العالميتين، ضمن هذه الفئة في أجندة الاتحاد الدولي، نجاحاً كبيراً شجع الاتحاد الدولي على طلب إسناد بطولة من الفئة الأعلى «ساند سيريز» إلى أبوظبي أواخر العام المقبل، على ضوء القدرات التنظيمية التي تمتلكها الإمارات خلال هذه البطولة».

الاتحاد الدولي للتنس
أبوظبي
الإمارات
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