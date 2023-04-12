«مجلاد» بطل كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا

لاتست دو بوش (الاتحاد)

تُوج المهر «مجلاد» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز بري السكب، لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والبالغة جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أُقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وتُقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان؛ بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة إلى النشاطات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وشهد السباق مشاركة متميزة للخيول، بلغت 18 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فقط، التي تمثل أفضل المرابط والملاك، بجانب الحضور الجماهيري الغفير الذي تابع مجريات الحفل الذي تألف من 8 أشواط.

ودخل «مجلاد» إلى السباق، بعد أن حل في المركز الثاني ثلاث مرات، ولكن هذه المرة فرض كلمته، من خلال الانقضاض القوي على منافسيه في عمق المستقيم، ليتفوق بفارق طولين عن وصيفه المهر «نهام» لزاك بلود ستوك، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل.

وسجل البطل «مجلاد» المنحدر من نسل «منجز» 2:05:50 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «مناب» لمحمد الحزامي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جاري سانشيز.

وانطلق المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.