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4 فرق في «شركاء البولو»

4 فرق في «شركاء البولو»
13 ابريل 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم كأس «شركاء رمضان للبولو»، وينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق هي «النسور» و«الأسود» و«الصقور» و«النمور»، وتستمر على مدار 3 أيام.
ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين، الأولى بين «الأسود» و«النمور»، والثانية بين «النسور» الذي يضم فيكتوريا ليوبيي ومحمد خالد وطارق الحبتور وريان العجاجي، و«الصقور» بقيادة خلف محمد الحبتور وكيم روش «لورين ديكسون» ومحمد الحبتور ورجا أبو الجيبين.
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، أن البطولة تأتي تثميناً لجهود شركاء النجاح، وفي مقدمتهم ملاك الفرق ورعاتها، والذين أسهموا في إنجاح الموسم الحالي، وعرفاناً بما قدموه من دعم مادي ومعنوي للبطولات، ولأقرانهم من الشركاء واللاعبين.

البولو
نادي الحبتور للبولو
منتجع الحبتور للبولو
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