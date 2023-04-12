الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«السيف» يُحلق بكأس «دبا تجمعنا»

«السيف» يُحلق بكأس «دبا تجمعنا»
13 ابريل 2023 02:54

دبا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»

أحرز «السيف» كأس «دبا تجمعنا» الرمضانية لفئة الأشبال، بعد فوزه على «الهلال» 3-1 في النهائي، فيما أحرز «ضدنا» لقب البراعم، على حساب «نجوم المشاهير» 2-1.
توج أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا، وعبدالله علي الظنحاني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى
واشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات الرياضية والثقافية، تفاعل معها الجمهور الحاضر كثيراً، ونالت موسيقى شرطة الفجيرة إعجاب الحضور بأنغامها وعرضها الرائع.
وهنأ أحمد سعيد الظنحاني بنجاح البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا»، وتحقيقها جميع أهدافها طوال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أكده التفاعل الإيجابي من أهالي مدينة دبا والمناطق المجاورة، موضحاً أن نجاح البطولة يعزز دوافع إدارة النادي لإطلاق المزيد من المبادرات الاجتماعية الهادفة.
وأضاف: ارتباط أهالي المدينة بنادي دبا، وتجلى في «دبا تجمعنا» يحملنا مسؤولية كبيرة، في أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يجعل من مبادرات النادي تجربة رائعة تسعد الأهالي والصغار والكبار، وتشغل أوقاتهم في أشياء ذات جدوى من كل النواحي.

آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©