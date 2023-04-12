«السيف» يُحلق بكأس «دبا تجمعنا»

دبا (الاتحاد)

أحرز «السيف» كأس «دبا تجمعنا» الرمضانية لفئة الأشبال، بعد فوزه على «الهلال» 3-1 في النهائي، فيما أحرز «ضدنا» لقب البراعم، على حساب «نجوم المشاهير» 2-1.

توج أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا، وعبدالله علي الظنحاني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى

واشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات الرياضية والثقافية، تفاعل معها الجمهور الحاضر كثيراً، ونالت موسيقى شرطة الفجيرة إعجاب الحضور بأنغامها وعرضها الرائع.

وهنأ أحمد سعيد الظنحاني بنجاح البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا»، وتحقيقها جميع أهدافها طوال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أكده التفاعل الإيجابي من أهالي مدينة دبا والمناطق المجاورة، موضحاً أن نجاح البطولة يعزز دوافع إدارة النادي لإطلاق المزيد من المبادرات الاجتماعية الهادفة.

وأضاف: ارتباط أهالي المدينة بنادي دبا، وتجلى في «دبا تجمعنا» يحملنا مسؤولية كبيرة، في أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يجعل من مبادرات النادي تجربة رائعة تسعد الأهالي والصغار والكبار، وتشغل أوقاتهم في أشياء ذات جدوى من كل النواحي.