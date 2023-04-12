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«دبي» يحلق بلقب «الهوية والجنسية»

«دبي» يحلق بلقب «الهوية والجنسية»
12 ابريل 2023 23:21

أبوظبي (الاتحاد)

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حلق فريق دبي بلقب النسخة الثالثة من بطولة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لكرة القدم، التي اختتمت مساء أمس الأول، على ملعب الثاني من ديسمبر بمقر «الهيئة» بالعاصمة أبوظبي. توج الفريق البطل اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور المستشار العميد يوسف إسماعيل خوري.
ونجح فريق دبي في حصد اللقب بعد تصدره الترتيب العام وجمع أكبر عدد من النقاط، فيما حل ثانياً في الترتيب العام فريق «الإقامة وشؤون الأجانب»، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق الموارد البشرية.
وحصل على جائزة أفضل حارس في البطولة علي صقر حارس فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فيما نال بدر إبراهيم لاعب فريق دبي جائزة أفضل لاعب في البطولة وحصل محمد أحمد من الإقامة شؤون الأجانب على لقب هداف البطولة.
وشهد اليوم الختامي حضوراً كبيراً من الجماهير من عائلات لاعبي الفرق المشاركة، واستمتع الحضور بالأجواء الرمضانية الرائعة والإثارة التي كانت عنواناً لمباريات الحدث منذ البداية وحتى يوم الختام.
وشارك في المنافسات التي انطلقت مع بداية الشهر الكريم 8 فرق يمثلون الإدارات المختلفة بالهيئة على مستوى الدولة، وتهدف البطولة إلى ترسيخ الروح الرياضية ونشر قيم التواصل والتعاون والتعايش وروح الفريق والتنافس الإيجابي بين الموظفين، في ظل أجواء رمضانية تنشر البهجة والسعادة في بيئة العمل.

دبي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
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