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الرياضي

«أبوظبي للشطرنج» يشارك في «المهرجان الرمضاني»

«أبوظبي للشطرنج» يشارك في «المهرجان الرمضاني»
13 ابريل 2023 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في المهرجان الرياضي الرمضاني، الذي تنظمه المدرسة الإيطالية الدولية «IIS»، وشركة ريبورتاج العقارية، وانطلق الاثنين الماضي، وتختتم فعالياته السبت المقبل، ويشهد مشاركة 5 جهات هي بجانب نادي أبوظبي للشطرنج، Dominant Football وISM Sports وThe Barista ومعهد برينياكس.
ويشتمل المهرجان على أنشطة رياضية وفنية متنوعة، في الشطرنج وكرة القدم والبادل، لمختلف المراحل السنية، بالإضافة إلى برنامج مصاحب يتضمن فعاليات فنية وألعاب فن وحرفية وكتابات إبداعية والرسم، ليكون المهرجان مناسبة يستمتع فيها كل أفراد الأسرة بممارسة الهوايات المحببة لهم سواء كانت رياضية أو فنية.
وقال عارف الخوري رئيس ريبورتاج العقارية، إن شركته والمدرسة الإيطالية، ملتزمان بالتفاعل مع المجتمع، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية، ورحب بالمشاركين في المهرجان، وكشف عن خطط لتنظيم المهرجان بشكل سنوي في المستقبل، مع توسيع الأنشطة التي يتضمنها، سواء رياضية أو فنية، وشكر أسرة المدرسة الإيطالية ومديرتها جانيت ديسجاردينز، والدكتور إسماعيل الخوري نائب رئيس المدرسة، على مساهمتهم في جعل التعاون بين الطرفين واقعاً لخدمة المجتمع وتعزيز التنوع الثقافي.
من جهتها، رحبت جانيت ديسجاردين المشاركين في المهرجان، وتمنت التوفيق للجميع، وشكرت الرعاة والداعمين.
وثمن الخوري مشاركة عدد من الشركات في المهرجان، والمشاركة الحيوية لنادي أبوظبي للشطرنج الذي مثله في حفل افتتاح الحدث الرياضي والفني سهيل العوضي عضو مجلس إدارة النادي، وحضره أيضاً محمد الزرعوني مدير مبيعات ريبورتاج، أوين بولجر الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتعليم، فيصل العلي رئيس مجلس إدارة «إمباير جلوبال إنفستمنت».

أبوظبي
نادي أبوظبي للشطرنج
المهرجان الرمضاني
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