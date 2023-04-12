103 جنسيات تبصم في 8 ألعاب بـ«ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

حظيت النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تابعت فعالياتها باهتمام كبير لتستحوذ على المشهد الإعلامي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، في الفترة من 23 مارس حتى 10 أبريل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتابع الملايين من عشاق الرياضة منافسات الدورة عبر قنوات دبي الرياضية التي بثت المنافسات لأكثر من 140 ساعة على الهواء مباشرة في قناتي دبي الرياضية الثانية والثالثة، بالإضافة إلى القنوات الرياضية العربية والدولية التي نشرت أخبار الدورة على مدار 19 يوماً من المنافسات الرائعة التي حضرها في المدرجات أكثر من 40 ألف متفرج على مدار أيام الدورة كاملة.

وشهدت الدورة زيادة كبير في أعداد الجنسيات للرياضيين المشاركين، حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة العاشرة من دورة ند الشبا أكثر من 5000 مشارك من 103 جنسيات مختلفة من جميع قارات العالم من المقيمين في الدولة ومن القادمين إليها للمشاركة في المنافسات تحديداً، تنافسوا في 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ومنحت اللجنة المنظمة للدورة جوائز ضخمة للرياضيين والجمهور بلغ أكثر من 4 ملايين درهم.

ووجه مجلس دبي الرياضي الشكر إلى الرعاة والشركاء على دعمهم للنسخة العاشرة، وتم منحهم درع الدورة تقديراً لدورهم في دعم وإنجاح الحدث.

كما شكر مجلس دبي الرياضي فريق ند الشبا للفعاليات التطوعي الذي شارك بأكثر من 40 متطوعاً عملوا لأكثر من 1800 ساعة بواقع 95 ساعة لكل متطوع.