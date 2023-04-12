25 بطولة في «أذكياء رمضان»

دبي (الاتحاد)

تحولت ليالي شهر رمضان المبارك إلى سهرات ممتعة على رقعة الأذكياء، ومنافسات حامية، بعدما تجاوزت البطولات التي شهدها الشهر الفضيل حاجز 25 بطولة، والتي نظمتها الأندية تحت مظلة اتحاد الشطرنج، حيث أقيمت بطولات في كل إمارات الدولة.

ولم تقتصر البطولات فقط على اللاعبين المصنفين والحاصلين على القاب دولية، بل أيضاً امتدت إلى مشاركة الجمهور الذي أتيحت له الفرصة للمشاركة بدلاً من المشاهدة فقط، بعدما أطلقت الأندية المبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى مشاركة كافة فئات المجتمع في الأمسيات الشطرنجية الرمضانية، ويتزايد عليها الإقبال سنوياً.

جاءت ضربة البداية من نادي دبي للشطرنج الذي نظم بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية، وبعدها «الشطرنج الخاطف»، بينما نظم الشارقة الثقافي للشطرنج 3 بطولات للسريع والخاطف وبطولة ألف في ممشى الشارقة على مدار يومين، وتعد من المبادرات المجتمعية المتميزة، لأن البطولة شارك فيها عدد كبير من الجماهير، بجانب بطولات في الذيد والمدام ومليحة، والبطائح ونادي الثقة ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وجامعة عجمان.

وأقيمت بطولات في أبوظبي والعين، منها بطولة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبطولة شرطة أبوظبي، وبطولة الألعاب الحكومية، وبطولة المدرسة الإيطالية، ومهرجان ربورتاج للفئات.