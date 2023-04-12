«الفرسان الأربعة» يطاردون حلم نهائي «الكأس الأغلى»

مراد المصري (دبي)

يسود الترقب والحماس، قبل 24 ساعة من موعد مباراتي إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مع سعي «الفرق الأربعة» العين، والوصل، وعجمان والشارقة لبلوغ المشهد الختامي للبطولة التي تحمل الاسم الأغلى، والتي لطالما شكلت لقباً يحلم الجميع برفعه في كل موسم.

وسيكون باب الاحتمالات مفتوحاً في المباراتين، حيث يستضيف العين منافسه الوصل باستاد هزاع بن زايد في «دار الزين»، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل من دون أهداف، فيما حقق الشارقة الفوز على عجمان 2-1، مما يعني أن استاد راشد بن سعيد سيكون على الموعد مع لقاء مثير أيضاً، ومع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض، فإن ذلك يعني أن الاحتمالات قائمة على جميع الاتجاهات حيث يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في حال التساوي في عدد الأهداف.

وإلى جانب التنافس بين الفرق على أرض الملعب، فإن هناك «مباراة جماهيرية»، خصوصاً مع حصول على فريق على نسبة 50% من سعة المدرجات.