5 جولات حاسمة في «سباق الأمتار الأخيرة» لدوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

تتركز الأنظار في الجولات الخمس المتبقية من دوري الدرجة الأولى على السباق المثير على بطاقتي الصعود الذي يجمع رباعي المقدمة حتا المتصدر بـ 65 نقطة، ودبا الحصن الوصيف بـ 57، ومطاردة الإمارات «الثالث» بـ 56 نقطة، مقابل 49 لمصفوت الرابع.

وتتنافس في المقابل أندية فرسان هسبانيا صاحب المركز الأخير بـ 13، وبينونة السادس عشر بـ 15 نقطة، وسيتي الخامس عشر بـ 19 نقطة على تجنب الهبوط الذي يشمل المركزين قبل الأخير والأخير، بعدما قطع مشوار الدوري 85 % نحو محطة الختام المقررة في 21 مايو المقبل بإقامة مباريات الجولة 34 والأخيرة.

وتبدو طريق «الإعصار» المتصدر الحالي لجدول الترتيب، الأسهل على الورق بين المتنافسين على بطاقتي الصعود، حيث يحتاج حتا إلى 7 نقاط من أجل حسم تأهله المباشر بغض النظر عن نتائج بقية المتنافسين، وتبقت للإعصار 5 مواجهات أمام فرق الذيد «التاسع»، العربي «السادس»، الرمس «الرابع عشر»، فرسان هسبانيا «الأخير»، سيتي «الخامس عشر».

في المقابل، تتنظر دبا الحصن الوصيف الحالي للترتيب بـ 57 نقطة، 5 مواجهات أمام فرق التعاون «الحادي عشر»، الحمرية «الخامس»، مسافي «السابع»، مصفوت «الرابع»، الذيد «التاسع»، وتعد مواجهتا الحمرية ومصفوت الأبرز في مشوار دبا الحصن.

بدوره يصطدم فريق نادي الإمارات المتراجع للمركز الثالث بعد تعثره أمام مسافي 1-2 في الجولة الماضية، بمواجهة فرق مصفوت «الرابع»، الذيد، العربي، الرمس، وفرسان هسبانيا، فيما يواجه مصفوت فرق الإمارات، جلف اف س، الفجيرة، دبا الحصن وبينونة. وتنطلق «الجولة 30» والتي تُلعب على مدار ثلاثة أيام مساء الجمعة، بمواجهة سيتي والرمس على ملعب نادي النصر، ويلتقي السبت دبا الحصن والتعاون، العروبة والعربي، بينونة والجزيرة الحمراء، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الإمارات ومصفوت، حتا والذيد، جلف اف سي ومسافي، الفجيرة والحمرية.

المباريات المتبقية للفرق المتنافسة:

1- حتا 65 نقطة: الذيد، العربي، الرمس، فرسان هسبانيا، سيتي

2- دبا الحصن 57 نقطة: التعاون، الحمرية، مسافي، مصفوت، الذيد

3- الإمارات 56 نقطة: مصفوت، الذيد، العربي، الرمس، فرسان هسبانيا

4- مصفوت 49 نقطة: الإمارات، جلف اف سي، الفجيرة، دبا الحصن، بينونة