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«شرطة أبوظبي» تُكرم الفائزين بـ«رمضانية العمال»

«شرطة أبوظبي» تُكرم الفائزين بـ«رمضانية العمال»
13 ابريل 2023 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي الفرق الفائزة في البطولة الرمضانية للعمال لكرة القدم، والتي أُقيمت في قرية اللؤلؤ العمالية في المنطقة الصناعية -المصفح -أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، وبحضور ما يقارب 2000 من العمال والجمهور. وأشار العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، إلى أن البطولة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع، وتحقيقاً للأولويات الاستراتيجية شرطة أبوظبي الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، مؤكداً أنها تقام سنوياً، بهدف تعزيز التواصل بين جميع شرائح المجتمع.
حضر ختام البطولة عدد من الشركاء الاستراتيجيين من مدينة آيكاد العمالية، وعدد من الضباط من مركز شرطة المصفح، وشارك في التنظيم والتنسيق أعضاء من منظومة «كلنا شرطة» التابعة لإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي.

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